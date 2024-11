'기적의 역주행' 역대급 서사의 주인공…밴드 음악 열풍을 만들다 [스프]

올해 K팝의 키워드 중 하나는 '밴드 열풍'이었습니다. 2015년에 데뷔했고 전 멤버가 군입대를 마친 그룹 '데이식스'가 이 열풍의 선두에 서 있죠. K팝 아이돌이 밴드를 하면 뭐가 다를까요? '밴드형 아이돌'의 약진이 전체 음악계에 미친 영향을 알아봅니다.저는 꽤 오래전 공연부터 데이식스 공연을 보러 다녔었는데 그 작은 클럽에서 공연할 때가 아직도 생생한데 지금 너무나 큰 곳에서 순식간에 매진을 시키는 가수가 돼버렸어요.고척돔 매진? 대단하죠. 정말2015년에 데뷔한 그룹이죠?맞습니다. 이제 내년이 딱 10년이 되는데.다 군대도 갔다 오고.그렇죠.그게 너무 중요하죠.여러모로 진짜 좀 독특한 사례이기도 하면서 저는 긴 호흡으로 활동하는 팀들에 대해서 애정을 가지고 어쩔 수 없이 보게 되는 부분이 있는데, 9년, 10년 차에 커리어 하이를 가지고 왔다는 것 자체가 너무 좋아요. 왜냐하면 1~2년 차 정도의 반짝 신인으로 사랑을 받거나 보통 아이돌 그룹 전성기라고 이야기되는 3~4년 차 정도에 피크를 찍는 것도 당연히 의미가 있겠지만 "이제 좀 밀리지 않아?", "이제 좀 신선함이 사라지지 않았어?"라는 이야기를 들을 때 오히려 꾸준히 해온 자신만의 것으로 대중들에게 더 넓게 다가갈 수 있다는 것 자체가, 저는 대중가요를 만드는 사람들에게는 더할 나위 없는 훈장 가운데 하나라고 생각을 하거든요. 데이식스가 지금 사실 여러모로 주목을 받고 있지만 그 지점이 더 많은 분들께 호응을 얻지 않나 싶더라고요. 10년 동안 쌓인 서사도 있고 히트곡도 쌓여왔고 여러 이야기들이 있죠.밴드라는 형태가 사실 그렇게 일반적으로 K팝 하면 떠올리는 그런 형태는 아니었잖아요.아직도 데이식스 얘기하면 "데이식스 아이돌이잖아"라고 얘기하는 사람이 있고, "데이식스가 무슨 아이돌이야"라고 얘기하는 사람이 있고. 굉장히 극과 극을 달리는 평가가 이루어지고 있어서.사실 '밴드형 아이돌'이라고 요즘은 이야기하죠. 그런 두 가지의 자신들의 콘셉트를 가져가는 데 있어서 이제는 그렇게 거부감을 많이 갖지 않는 것 같고 그것은 예를 들면 엔플라잉 같은 팀도 있고, 또 더 선배로 가면 씨엔블루나 FT아일랜드 같은 팀들이 존재해 왔던 역사 안에서 계속 일종의 증명을 해 온 부분이 있다는 생각이 들어요.그리고 데이식스 같은 경우에는 어쨌든 지금의 인기를 만드는 데 가장 기반이 됐던 게 노래였잖아요. 이들이 10년 동안 쌓아놓았던 노래들 가운데에서 심지어 공백기를 가지고 있던 동안에 차트인과 역주행을 시키고 그 곡들을 기반으로 제대했을 때 짠 하고 'Welcome to the Show' 했을 때 다들 환호를 했던 맥락이 여태까지 없었던 드문 사례이기도 하고, 오래 이런 식으로 자신의 음악을 해오는 아티스트들이 좀 희망적으로 바라볼 수 있는 루트를 만들어준 것 같아서 저는 계속 응원하는 마음으로 보고 있습니다.사실 K팝 아이돌 하면 칼군무에, 퍼포먼스에 강하다 이런 얘기들 많이 하잖아요. 근데 밴드형 아이돌은 그렇게는 춤을 못 추잖아요. 그러니까 사실 K팝에서 되게 중요하게 생각하는 댄스를 포함한 퍼포먼스를 어떻게 보면 적게 하는 거잖아요.그렇죠. 그런 퍼포먼스는 없어서 한국 대중음악상에서도 데이식스는 아마 제가 알기로 모던 록 부문의 후보였을 거예요. 그러니까 K팝 부문에는 춤 퍼포먼스가 더해진 댄스 음악이 주로 다뤄지고 있어서 그래서 미묘한 경계에 걸쳐 있죠.저는 그래서 이 팀뿐 아니라 아까 이영지 씨 얘기도 했듯 메시지 자체가 갖고 있는 힘이 진짜 크다고 생각하거든요. 그래서 데이식스가 어쨌든 밴드 음악이라고 했을 때 우리가 떠올릴 수 있는, 사람들이 요새 말하는 진정성이라는 표현 있잖아요. 밴드 음악의 외형 안에 담을 수 있는 그런 메시지들을 굉장히 잘 녹여냈다고 생각하고 특히 그렇게 됐던 곡이 아직까지도 많은 사랑을 받고 있는 '한 페이지가 될 수 있게' 그런 곡. 그러니까 사람들한테 밴드 사운드를 통해서 희망을 줄 수 있고 위안을 줄 수 있고 용기를 줄 수 있는 합치가 너무나 잘 이루어졌다고 생각을 해서.그 와중에 가사에 대한 중요성도 이 팀이 정말 크게 영향을 끼쳤다고 생각을 해요. 데이식스가 쓰는 가사들이 이제는 너무나 진정성 있게 다가오고 있고 그거를 소비하는 사람들도 가사에 담긴 맥락 같은 거를 자신들의 현재와 연결시킬 수 있게 됐고 그래서 이런 부분이 데이식스가 어쨌든 영향을 끼친 가장 큰 좋은 부분 중에 하나가 아닐까.대표적인 히트곡이 'HAPPY' 같은 곡이라고 저는 생각하는데, 사실 타이틀곡도 아니고 앨범 수록곡이었는데 음원 차트에서 타이틀곡을 누르고 1위를 차지하고 꽤 오래 집권을 했었거든요. 'HAPPY' 가사 보면 누구나 공감할 수밖에 없는 내용을 굉장히 스트레이트하게 던지는데 그냥 내용이 '나 행복하고 싶은데 왜 행복할 수 없어?' 요즘을 살아가는 사람들이라면 누구나 매일 생각할 만한 이야기인데, 그런 것들을 좋은 멜로디를 가진 곡과 함께 쉽고 편하게 대중들에게 제시하고 있다는 게 데이식스가 가진 가장 큰 밴드이자 대중 가수로서의 매력이라고 생각을 하고요.한편으로는 밴드인데 사실 데이식스만 얘기를 너무 많이 한다는 불만도 있는 분들도 있더라고요. 너무 잘 되니까.(남은 이야기는 스프에서)