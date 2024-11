단돈 1만 8천 원에 산 해리포터 초판 6천만 원에 팔려

이미지 확대하기

▲ 27년 만에 6천360만 원에 팔린 해리포터 1편 초판

세계적 베스트셀러 해리포터 시리즈의 1편 초판이 경매에서 약 6천360만 원에 팔렸다고 영국 BBC 방송이 27일(현지시간) 보도했습니다.이에 따르면 이날 영국 스태퍼드셔 리치필드에서 열린 희귀서적 경매에서 하드커버로 된 '해리포터와 현자의 돌'(Harry Potter and the Philosopher's Stone) 초판이 3만 6천파운드(약 6천360만 원)에 낙찰됐습니다.이 같은 낙찰가는 경매 전 예상가 3만~5만파운드(약 5천300만 원~8천330만 원) 사이에 들어가는 것입니다.해리포터 1편의 제목은 '해리포터와 현자의 돌'이나 미국에서 출간될 때 '해리포터와 마법사의 돌'(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)로 바뀌었습니다.이번에 팔린 해리포터 1편 초판은 1997년 출간된 것으로, 당시 하드커버로는 500권만 찍혀 나왔습니다.이 책을 경매에 내놓은 크리스틴 매컬러는 1997년에 잉글랜드 스트랫퍼드어폰에이번의 한 서점에서 10파운드(약 1만 8천 원)에 산 책이 이렇게 비싸질 줄 몰랐다고 말했습니다.매컬러는 그러면서 "전 세계 다른 어린이들처럼 아들도 이 책을 정말 좋아했다"고 회고했습니다.그의 아들인 애덤은 이 책을 그동안 체스터필드에 살던 집의 계단 아래 벽장에 뒀다고 전하고 "다른 사람들이 이 책을 즐길 수 있도록 넘겨줄 때가 됐다"고 말했습니다.(사진=핸슨옥셔니어 웹사이트 발췌, 연합뉴스)