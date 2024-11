술 취해 잠든 승객 노렸다…휴대전화 절도범·장물업자 검거

<앵커>



지하철에서 술에 취해 잠든 사람들의 휴대전화를 훔친 절도범들이 경찰에 붙잡혔습니다. 또, 이들에게 휴대전화를 사들여 외국에 판매한 장물업자도 체포됐습니다.



민경호 기자입니다.



지하철역 승강장에 한 남성이 쓰러져 있고, 바로 옆 의자 위에는 휴대전화가 올려져 있습니다.



검은 옷을 입은 남성이 다가오더니 휴대전화를 슬쩍 주머니에 넣습니다.



60대 A 씨가 서울 강서구의 한 지하철역에서 휴대전화를 훔치는 모습입니다.



A 씨는 이런 식으로 지난 9월부터 최근까지 지하철에서 휴대전화 7대를 훔친 혐의로 경찰에 체포됐습니다.



[가만있어요, 가만있어요. 어디 안 간다니까요.]



지하철 전동차 안에서 술에 취해 잠든 승객의 휴대전화를 훔친 혐의를 받는 50대 B 씨.



전동차 안에는 CCTV가 없었지만, 움직이는 전동차 안을 찍은 승강장 CCTV에 범행 장면이 포착되면서 덜미가 잡혔습니다.



경찰은 A 씨와 B 씨 등 남성 3명으로부터 훔친 휴대전화 10대를 211만 원에 사들인 장물업자 30대 우즈베키스탄인 C 씨도 붙잡았습니다.



조사 결과 C 씨는 휴대전화들을 우즈베키스탄으로 보냈습니다.



항공 배송 물품들 사이에 휴대전화를 한 대씩 끼워 넣는 식이었는데, 대당 7~10만 원을 얹어 판매한 걸로 확인됐습니다.



C 씨는 지난 4월 한 달 단기 비자로 입국한 뒤 불법체류자가 됐고, 이후 용돈 벌이를 할 수 있다는 말에 범행했다고 진술한 걸로 전해졌습니다.



A 씨 등 휴대전화를 훔친 3명은 여러 건의 동종 전과가 있는 것으로 파악됐습니다.



경찰은 A 씨와 B 씨, 장물업자 C 씨 등 3명을 구속하고 절도 혐의자 1명은 불구속 상태로 검찰에 넘겼습니다.



(영상편집 : 전민규, 화면제공 : 서울경찰청)