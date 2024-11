"나에게 하고 싶은 말을 담백하게"…태연, 1년만에 발표한 미니앨범(일문일답)

이미지 확대하기

그룹 소녀시대 태연이 오늘(18일) 새 미니앨범 'Letter To Myself'(레터 투 마이셀프)를 공개한다.태연 여섯 번째 미니앨범 'Letter To Myself'는 이날 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 릴리즈되며, 동명의 타이틀 곡 'Letter To Myself' 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 오픈된다.이번 앨범은 주체이자 객체로서 스스로를 긍정하며 나아가는 태연의 모습을 통해 따뜻한 위로의 메시지를 전하고자 했으며, 서정적이면서도 폭발적인 멜로디가 돋보이는 동명의 타이틀 곡을 비롯해 편안하고 차분한 분위기의 R&B, 카리스마 넘치는 Pop 등 다양한 장르의 총 6곡이 수록되어 있다.한편, 태연의 여섯 번째 미니앨범 'Letter To Myself'는 이날 음반으로도 발매되며, 태연은 이날 오후 4시 30분부터 유튜브·틱톡 태연 채널 등 온라인과 오프라인에서 카운트다운 라이브를 진행하고 팬들과 가깝게 소통할 예정이다.다음은 태연이 직접 전하는 여섯 번째 미니앨범 'Letter To Myself' 관련 일문일답."오랜 시간 적혀 있던 To Do List 중 하나가 줄어들었어요. 꽤 성취감이 느껴집니다.""저 스스로에게는 '늘 하던 대로 하자'라고 전하고 싶고, 리스너들에게는 '앞으로도 계속 목 말랐으면 좋겠고 꾸준히 채워드리겠다'고 전하고 싶어요.""한 곡 한 곡 타이틀 대하듯이 골고루 집중하고 신경 썼습니다.""저에게 하는 말이라고 하면 꽤나 진지해지거나 무거워질 수 있는데 최대한 담백하게 녹여내고 싶었어요. 간지럽지 않게.""솔직히 의외였어요. 그리고 감사해요. 아마 많은 분들이 공감을 해 주신 덕분인 것 같아요.""Blur, 진한 무드의 알앤비 곡이라 지금 이 계절과 잘 어울리는 곡이에요.""타이틀 곡 선정을 위해 의견이 분분했던 게 기억이 나요. 이번에도 역시나 회사와 전 다른 길을 선택했어요.""함께 촬영한 외국인 배우에게 한국말로 화내는 연기를 해봤는데, 평소에도 화가 별로 없는 편이라 새로운 경험이었어요.""공연장에서 함께 즐기는 날을 상상하며 열심히 준비한 앨범인만큼, 몸과 마음으로 즐겨 주셨으면 좋겠습니다."(SBS연예뉴스 강경윤 기자)