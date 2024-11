트럼프 태권도복 입고 단증 받는 영상 보니 "훌륭한 스포츠, 한국 사랑해"

이미지 확대하기 ▲ 태권도복에 사인하는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인

미국 제47대 대통령에 당선된 도널드 트럼프 전 대통령이 첫 임기를 마치고 퇴임한 지 1년도 안 된 지난 2021년 이미 백악관 탈환 방침을 굳혔던 것으로 확인됐습니다.트럼프 당선인은 지난 2021년 11월 19일(현지시간) 자신의 자택이 있는 미 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트를 찾은 이동섭 국기원장 등과 만난 자리에서 2024년 대선 재출마 의사를 묻자 "그렇게 될 것 같다"(I think it's going to happen)고 말했습니다.트럼프 당선인은 당시 촬영된 동영상에서 "매우 기쁜 마음으로 알려주겠다"며 이렇게 언급했습니다.그는 이로부터 1년 뒤인 2022년 11월 공식 대권 재도전을 선언한 바 있습니다.해당 동영상은 이 국기원장과 함께 트럼프 전 대통령의 마러라고 집무실을 찾은 최응길 국기원 미 버지니아 지부장이 보관하고 있던 것입니다.트럼프 전 대통령은 동영상에서 이처럼 대권 재도전 계획을 확인한 뒤 "나는 한국을 사랑한다. 한국 사람들은 위대하다"라고도 추켜세웠습니다.트럼프 전 대통령은 동영상에서 이 국기원장이 '명예 9단증'과 함께 전달한 태권도 도복 상의를 입고 검은띠를 차고 있습니다.그는 태권도에 대해서는 "훌륭한 스포츠이다. 특히 자신을 보호하는 등 여러 이유로 필요한 스포츠이기도 하다"며 "검은 띠(를 따는 것)는 꽤 어렵기 때문에 내가 실제로 사용할 수 있을지 모르겠지만, 이 영광을 누리는 것은 정말 매우 특별한 일"이라고 말했습니다.또 "태권도가 얼마나 훌륭한지 보여줄 수 있는 팀과 함께 다시 오길 바란다"고 덧붙였습니다.최 지부장은 트럼프 전 대통령이 언급한 '팀'은 '국기원 태권도 시범단'을 지칭하는 것이라고 전했습니다.그는 언론에 "애초 트럼프 전 대통령이 재임 중이던 2020년에 백악관을 방문해 명예 9단증을 전달하려 했지만, 약속이 미뤄져 대통령 퇴임 후 약속이 잡힌 것"이라며 "트럼프 전 대통령은 국기원 시범단의 시범 행사를 직접 보기를 원했다"고 말했습니다.이동섭 국기원장은 최근 언론 통화에서 "당시 트럼프 당선인은 재선에 성공하면 도복을 입고 의회에서 연설하겠다고 약속했다"고 밝힌 바 있습니다.(사진=최응길 지부장 제공, 연합뉴스)