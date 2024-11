"부엌으로 돌아가" 미 온라인서 여성 혐오 표현 급증

미국 대선일 이후 온라인에서 여성을 향한 괴롭힘과 학대, 혐오 표현이 급증한 것으로 나타났습니다.



8일(현지시간) 미 싱크탱크 전략대화연구소(ISD)에 따르면 지난 5일 대선 직후 24시간 동안 엑스(X·옛 트위터), 틱톡과 같은 온라인 플랫폼에서 여성 혐오 표현이 폭발적으로 늘었습니다.



엑스에서 '너의 몸 나의 선택'(your body, my choice), '주방으로 돌아가'(get back to the kitchen) 언급은 4천600% 늘었습니다.



카멀라 해리스 부통령을 향해 여성을 비하하는 욕설을 써 '멍청이'라 부르는 등 혐오 표현도 대선 당일에만 4만 2천여 개 계정에서 6만 4천 회 이상 언급됐습니다.



이는 여성의 자기 결정권을 지지하는 '나의 몸은 나의 선택'(My body, my choice)을 조롱의 의미로 패러디한 것입니다.



주방을 언급한 것은 전통적 성 역할을 강요하며 여성의 위치를 가정 내로 제한하라는 요구를 담고 있습니다.



미국 백인 민족주의 팟캐스트를 운영하는 인플루언서 닉 푸엔테스가 초기 선동가 중 한 명으로 보인다고 ISD는 분석했습니다.



'당신의 몸, 나의 선택. 영원히'라 쓴 그의 엑스 게시물은 3천500만 회 이상 조회됐습니다.



페이스북에서도 '너의 몸 나의 선택' 문구는 현재 인기 키워드를 알려주는 '트렌딩'(trending)에 올랐고, 틱톡에선 여성 이용자들 계정에 이 문구를 쓴 댓글이 무더기로 달린 사례도 잇따르고 있습니다.



여성 참정권을 보장한 미 헌법 제19조 개정안을 폐지하라는 주장('repeal the 19th')도 다시 등장, 전주보다 446% 늘었습니다.



이 같은 현상은 '매노스피어'(Manosphere·남성 중심의 온라인 커뮤니티) 혹은 여성혐오 온라인 커뮤니티에서 주로 활동하는 인플루언서들이 도널드 트럼프 당선인의 승리를 성평등 요구에 대한 승리로 해석해 더욱 대담해진 영향으로 ISD는 보고 있습니다.



ISD는 "(매노스피어가) 여성 권리 제한에 대한 서사를 더욱 노골적으로 공격적으로 주장할 수 있다는, 일종의 허가 구조로 선거 결과를 이용하는 것으로 보인다"고 말했습니다.



(사진=게티이미지코리아)