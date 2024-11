[단독] 또 다른 예비후보도 3천만 원…"합석시키며 과시"

<앵커>



계속해서 저희가 단독 취재한 내용으로 이어가겠습니다. 명태균 씨가 대선 여론조사 비용 명목으로 지방선거 예비후보자에게 받았던 돈이 더 있었던 정황을 검찰이 포착했습니다. 명 씨는 이 돈을 받기 전에, 예비 후보자들을 당시 정치활동을 막 시작한 윤석열 대통령에게 데려가기도 한 걸로 파악됐습니다.



편광현 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



지난 2021년 7월 20일 대구의 한 한식당.



2·28 민주기념탑 참배를 마친 당시 민간인 신분의 윤석열 대통령과 미래한국연구소 관계자가 함께 사진을 찍습니다.



명태균 씨가 윤 대통령과 처음 만났다고 주장한 날로부터 한 달쯤 되는 때입니다.



사진 오른쪽에 서 있는 인물, 지방선거를 준비하던 C 씨입니다.



이 자리에 참석했던 한 관계자는 당시 명 씨가 C 씨 등 정치 지망 인사들을 윤 대통령이 있는 저녁 자리로 데려가며 자신의 영향력을 과시했다고 말했습니다.



이후 C 씨는 대선 직전인 이듬해 3월 3일 미래한국연구소 회계담당자였던 강혜경 씨에게 돈을 보냅니다.



[예비후보 C 씨 (2022년 3월 3일) : 사무실 계십니까. 거 내 000 회장님 보낼라고. 20, 30분 안에 사무실 갈 겁니다. 봉투 하나 좀 받아 놓으면 됩니다. (감사합니다.)]



강 씨는 당시 C 씨에게 받은 돈은 총 3천200여만 원이었다면서 대선 여론조사 비용 명목이었다고 검찰에 진술했습니다.



이보다 사흘 전 명태균 씨는 강 씨와 통화에서 여론조사 비용을 C 씨 등 지방선거 예비후보들에게 받으면 된다고 말합니다.



[명태균 씨 (2022년 2월 28일, 강혜경 씨와 통화) : (표본) 3천 개. 돈은 모자라면 소장한테 이야기해서 000이고 000이고 00한테 받으면 됩니다.]



앞서 다른 두 예비후보들에게서 2021년 12월부터 이때까지 각각 1억 2천만 원씩 최소 2억 4천만 원을 받은 상황에서 C 씨에게도 3천만 원 넘게 추가로 받은 정황이 드러난 겁니다.



검찰은 명 씨가 출석하면 지방선거 공천을 미끼로 이들에게 여론조사 비용을 받았는지를 집중 추궁할 방침입니다.



(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 박기덕)