세븐틴 미니 12집, 美 '빌보드200' 5위…6개 앨범 연속 톱10 진입

그룹 세븐틴의 미니 12집이 미국 빌보드 메인 앨범차트 톱5에 진입했다.



미국 음악 전문 매체 빌보드가 27일(이하 현지시간) 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면, 세븐틴의 미니 12집 'SPILL THE FEELS'가 6만 6000장 상당의 판매량으로 11월 2일 자 '빌보드 200'에서 5위를 차지했다. 빌보드는 "'SPILL THE FEELS'는 음반 판매량 6만 4000장, SEA 유닛(streaming equivalent albums, 스트리밍 횟수를 환산한 음반 판매량) 2000장을 기록했다"라고 설명했다.



이로써 세븐틴은 6개의 앨범을 연속해 '빌보드 200' 톱 10에 올려놓았다. 미니 12집 'SPILL THE FEELS'와 더불어 정규 4집 'Face the Sun'(7위), 정규 4집 리패키지 앨범 'SECTOR 17'(4위), 미니 10집 'FML'(2위), 미니 11집 'SEVENTEENTH HEAVEN'(2위), 베스트 앨범 '17 IS RIGHT HERE'(5위) 등이다. 또한 이들의 미니 9집 'Attacca'(13위), 미니 8집 'Your Choice'(15위)도 이 차트에 입성한 바 있다.



세븐틴의 막강한 음반 파워가 돋보인다. 'SPILL THE FEELS'는 올해 나온 K-팝 앨범으로는 유일하게 초동 판매량(발매 직후 일주일 간의 음반 판매량) 300만 장을 돌파했고, 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹과 주간 합산 앨범 랭킹 1위를 석권했다.



미국에서 진행 중인 월드투어 'SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR'로 세븐틴의 글로벌 인기는 더욱 치솟을 전망이다. 이들은 지난 22~23일 로즈몬트를 뜨겁게 달군 데 이어 25일 뉴욕 공연 첫 발을 뗐다. 공연은 27일 뉴욕에서 한 차례 더 열린 뒤, 텍사스, 오클랜드, 로스앤젤레스로 이어진다.



다채로운 이벤트도 마련된다. 28일 뉴욕의 랜드마크인 엠파이어 스테이트 빌딩이 세븐틴 상징색으로 물들고, 30일에는 ABC 방송국의 대표 아침 프로그램 '굿모닝 아메리카'에 멤버들이 출연해 퍼포먼스를 선보인다. 로스앤젤레스에서는 세븐틴의 공연 콘텐츠와 IP를 현지 인프라와 결합한 '더 시티 세븐틴'이 진행돼 북미 캐럿(CARAT, 팬덤명)에게 특별한 경험을 선사할 전망이다.



[사진제공=플레디스]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)