로제 '아파트' 영국 싱글 차트 4위…K팝 여성 가수 최고 순위

걸그룹 블랙핑크의 로제가 팝스타 브루노 마스와 듀엣으로 부른 '아파트'(APT.)가 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 4위로 처음 진입했습니다.



현지 시각 25일 공개된 최신 차트에 따르면 '아파트'는 3위를 차지한 레이디 가가와 브루노 마스의 '다이 위드 어 스마일'(Die With A Smile)에 이어 4위를 차지했습니다.



이는 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 K팝 여성 가수가 기록한 사상 최고 순위입니다.



이전에는 한국인 DJ 겸 음악 프로듀서 페기 구가 '(잇 고스 라이크) 나나나' ((IT GOES LIKE) NANANA)로 5위를 기록한 적이 있습니다.



브루노 마스는 레이디 가가, 로제와 각각 협업한 곡으로 이 차트에서 나란히 3위와 4위를 기록하게 됐습니다.



'아파트'는 오는 12월 6일 발매되는 로제의 첫 솔로 정규음반 '로지'(rosie)의 선공개곡으로, 이 앨범에는 타이틀곡을 포함해 총 12곡이 수록됩니다.



'아파트'가 전 세계에서 큰 인기를 누리면서, 다음 주 공개 예정인 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에도 상위권으로 진입할 것으로 전망됩니다.