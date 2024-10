[영상] "이게 뭐 하는 짓이야, 쇼야 쇼!" "당신 태도가 문제" 작년엔 한국어로 답변했지만 올해는 영어로…아디다스코리아 대표 "실수 안 하기 위해서"

21일(어제) 국회 정무위원회 국정감사에 증인으로 출석한 피터 곽 아디다스코리아 대표가 여야 의원들에게 질타를 받았습니다.



2022년 1월 아디다스 한국 지사는 가맹점주에게 계약종료를 통보해 갑질 의혹이 제기됐습니다. 피터 곽 아디다스코리아 대표는 '가맹사업법 및 대리점법 위반 의혹' 관련 증인으로 국정감사에 출석하며 통역사를 대동했는데요. 지난해에도 통역사와 함께하긴 했지만 한국어로 답변을 했던 가운데 올해는 답변도 영어로 했습니다.



신장식 조국혁신당 의원이 질의하고 통역하는데 약 1분의 시간이 걸렸고, 신 의원은 "이게 뭐 하는 짓이야. 쇼야 쇼!" "작년에는 한국말 하던 분이 올해는 한국말 못 합니까?" 지적했습니다. 이에 피터 곽 대표는 영어로 "작년 국감에서 답변을 잘 못했고, 하고 싶은 말을 제대로 전달하지 못한 부분이 있다" "(잘못 발언하면) 위증의 위험이 있다. 중대한 문제를 방지하기 위해서 올해는 통역을 통해 말씀드리고자 한다" 양해 구했습니다.



강민국 국민의힘 의원도 피터 곽 대표가 영어로 답변하는 것에 대해 "The problem is your attitude" (당신 태도가 문제)라고 꼬집었습니다. 그러자 피터 곽 대표는 한국어로 "제가 설명하는 게 좀 부족할 거 같아서 많은 걱정이 있었고, 의원님들이 제 답을 충분히 이해 못할 수 있을 거 같았다" "실수를 안 하기 위해서다"라고 말했습니다.



당시 상황을 <현장영상>에 담아봤습니다.



