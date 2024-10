"초가공식품, 당뇨 환자에게 위험…혈당 상승 초래 가능성"

▲ 혈당 측정기

다이어트 탄산음료부터 특정 시리얼이나 햄과 같은 가공육까지 초가공 식품을 많이 섭취하는 것이 제2형 당뇨병 환자의 혈당 수치를 상승시켜 위험을 초래할 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.미국 텍사스대 오스틴 캠퍼스 메리 슈타인하르트 교수팀은 18일(현지시간) 미국 영양 및 식이요법 학회 저널(Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)에서 식단의 질과 식품 가공 정도가 성인 당뇨병 환자의 혈당 수치에 미치는 영향을 조사하는 임상 시험에서 이런 결과를 얻었다고 밝혔습니다.연구팀은 아프리카계 미국인은 제2형 당뇨병 유병률이 상대적으로 높고 당뇨병 관리에서 식단의 중요성도 잘 알려졌지만, 식단의 질 및 식품 가공 정도가 이들의 혈당 조절에 미치는 영향은 아직 불분명하다고 연구 배경을 설명했습니다.이들은 이 연구에서 아프리카계 미국인 제2형 당뇨병 환자 273명을 대상으로 한 '텍사스 당뇨병 교육 회복력 강화'(TX STRIDE) 임상시험의 데이터를 분석했습니다.참가자들은 주중과 주말 한 차례씩 24시간 동안 섭취한 음식·음료 등 섭취 식단 상세 정보를 제공했으며 혈당 수치는 혈액 샘플을 채취해 당화혈색소((HbA1C)를 측정하는 방법으로 조사했습니다.분석 결과 체중 대비 초가공식품 섭취 비율이 높을수록 혈당 조절이 잘되지 않고, 자연식품 같은 최소 가공식품이나 가공되지 않은 식품의 비율이 높을수록 혈당 조절이 더 잘 되는 것으로 나타났습니다.인슐린 치료를 받지 않는 참가자의 경우 전체 식단 중 초가공식품 비율이 10% 증가할 때마다 당화혈색소 수치가 평균 0.28% 포인트 높아졌습니다.반대로 최소 가공식품 또는 가공되지 않은 식품의 비율이 10%씩 높아질 때마다 당화혈색소 수치는 평균 0.3%씩 낮아지는 것으로 나타났습니다.연구팀은 제2형 당뇨병 환자에게 이상적인 당화혈색소 수치는 7 미만이라며 초가공식품을 전체 식품 섭취량의 평균 18% 이하로 섭취하는 사람들이 이 수치를 달성할 가능성이 높은 것으로 분석됐다고 밝혔습니다.일반적으로 초가공식품은 첨가당과 나트륨 함량이 높을 뿐 아니라 여기에 함유된 합성 향료, 첨가 색소, 유화제, 인공 감미료 등 인공 성분도 부분적으로 혈당 조절을 방해하는 원인일 수 있다고 연구팀은 지적했습니다.이어 식단의 질보다는 식품 가공 정도가 혈당 조절과 관련이 있는 것으로 나타났다며 앞으로 식품 가공 정도와 혈당 사이에 인과 관계가 있는지 살펴보고 초가공식품이 혈당 조절에 영향을 미칠 수 있는 메커니즘을 조사해야 한다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)