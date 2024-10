원디렉션 리암 페인, 호텔서 추락사…전 세계 팬들 '충격'

영국의 보이밴드 원디렉션의 멤버 리암 페인(31)이 아르헨티나의 한 호텔에서 떨어져 사망했다.



16일(현지시각) 미국 CNN에 따르면, 페인은 이날 아르헨티나 수도 부에노스아이레스에 있는 한 호텔 3층 발코니에서 떨어져 심한 부상을 입고 현장에서 사망했다.



관계 당국이 부검 등을 통해 사망 경위를 조사하고 있다. 페인의 갑작스러운 죽음에 전 세계 팬들은 큰 충격에 휩싸였다.



페인은 2010년 16살의 나이로 오디션 프로그램 '엑스 팩터'(The X Factor) 시즌7에 출연해 이름을 알렸다. 당시 함께 프로그램에 출연했던 팝스타 해리 스타일스, 루이 톰린슨, 나일 호란, 제인 말리크와 함께 밴드 원디렉션을 결성했고, 2011년 9월 싱글앨범 'What Makes You Beautiful'을 발매하며 정식 데뷔했다.



원디렉션은 '왓 메이스 유 뷰티풀'(What Makes You Beautiful), '나이트 체인지스'(Night Changes), '스토리 오브 마이 라이프'(Story of My Life) 등의 히트곡으로 전 세계에서 큰 사랑을 받았다. 2012 런던 올림픽 폐막식 무대에 오르기도 했다.



2015년 3월 말리크가 팀을 탈퇴했고, 같은 해 말 원디렉션은 활동 중단을 발표했다. 페인은 이후 2019년 솔로 앨범을 발매하며 홀로 활동을 이어왔다.



페인에게는 전 여자친구 셰릴 콜과의 사이에서 낳은 7살 난 아들이 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)