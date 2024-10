살인사건 비극 도화선 된 '공포의 학대' 가담한 20대 징역 7년

▲ 춘천지법 강릉지원

중학교 동창생 사이에서 벌어진 살인사건의 도화선이 된 인격 말살에 이르는 폭력과 가혹행위에 가담한 20대가 실형을 선고받았습니다.춘천지법 강릉지원 형사2부(권상표 부장판사)는 오늘(17일) 특수폭행 등 혐의로 기소된 A(20) 씨에게 징역 7년을 선고했습니다.A 씨는 지난 4월 13일 B(19) 군과 함께 C(19) 군의 삼척시 집을 찾아 C 군의 성기와 음모, 머리카락, 귀, 눈썹 부위를 라이터 불로 지지는 등 가혹행위를 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.또 C 군이 옷을 벗게 한 뒤 자위행위를 시킨 것도 모자라 항문에 물건을 넣으라고 강요하고, 이 같은 모습을 영상으로 촬영하기도 했습니다.조사 결과 B 군은 평소 길에서 우연히 C 군을 만나면 아무 이유 없이 폭행하고 괴롭힌 '학교폭력 가해자'였습니다.A 씨는 B 군이 C 군을 상대로 약 3시간 동안 학대하는 모습을 목격하고도 이를 말리거나 신고하기는커녕 범행에 가담했고, 결국 괴롭힘을 견디지 못한 C 군은 B 군을 흉기로 찔러 살해해 지난달 초 징역 장기 5년에 단기 3년을 선고받았습니다.그리고 살인 사건 조사 과정에서 A 씨와 B군이 C 군을 상대로 가혹행위를 벌인 사실이 드러나면서 A 씨는 지난 8월 기소됐습니다.한편 재판부는 이 사건 이전에도 A 씨와 동행해 C 군의 집을 찾아 불을 내려 했던 혐의(현주건조물방화미수) 등으로 A 씨와 함께 기소된 D(19) 군에게도 징역 장기 5년·단기 3년의 실형을 내렸습니다.(사진=연합뉴스)