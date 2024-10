BTS 진, 내달 첫 솔로 앨범 타이틀곡은 '러닝 와일드'

▲ 그룹 방탄소년단(BTS) 진

그룹 방탄소년단(BTS)의 진이 발표하는 첫 솔로 앨범의 타이틀곡은 '러닝 와일드'(Running Wild)라고 소속사 빅히트뮤직이 밝혔습니다.진은 오늘(17일) 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 솔로 앨범 '해피'(Happy)의 트랙리스트를 공개했습니다.앨범에는 타이틀곡 '러닝 와일드'와 25일 발매되는 선공개곡 '아일 비 데어'(I'll Be There)를 비롯해 '어나더 레벨'(Another Level), '네게 닿을 때까지', '하트 온 더 윈도'(Heart on the Window), '그리움에' 등 총 여섯 곡이 수록됩니다.타이틀곡 '러닝 와일드'는 브리티시 록 기반의 팝 록 장르로, 영국의 유명 팝 밴드 테이크 댓(Take That)의 게리 발로우가 프로듀서로 참여했습니다.진은 이 곡으로 희망을 향해 숨이 차도록 달려 나가자는 밝고 따뜻한 메시지를 전할 예정입니다.'해피'는 올해 6월 전역한 진이 데뷔 이후 처음 내는 솔로 앨범으로, 다음 달 15일 발매됩니다.(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)