"이수근, 모친 병원비로 알고 돈 빌려줘"…'불법 도박' 이진호에 연예계 충격

개그맨 이수근이 JTBC '아는 형님'에 함께 출연 중인 후배 개그맨 이진호가 불법 도박으로 인한 빚을 진 사실을 모른 채 거금을 빌려줬다는 사실이 뒤늦게 알려줬다.



지난 15일 공개된 유튜브 이진호의 연예뒤통령에 따르면 이수근은 후배 이진호의 말을 믿고 돈을 빌려줬다. 유튜버 이진호는 "개그맨 이진호는 어머니가 아프다는 거짓말로 돈을 빌렸다. 아내가 오랜 투병 중인 이수근이 이진호를 적극적으로 도와줬다. 병원비조로 5천만 원을 빌려줬다. 이 돈은 이진호가 갚았다. 이수근은 이진호의 월세비도 대신 내줬다. 이수근은 나중에 불법 도박 빚임을 알고 충격에 빠졌다"고 전했다.



또 다른 연예인 A 씨가 억대의 돈을 빌려준 일화도 조명됐다.



유튜버 이진호는 "연예인 C 씨는 이진호와 개인적으로 친분이 두터운 편도 아니지만 나까지 찾아올 정도면 많이 힘든 상태일 것이라며 5억을 빌려줬다. 이 돈으로 빚 갚고 방송활동 열심히 하라고 덕담까지 건넸다."면서 "C 씨에게도 5억은 큰돈이었다. C 씨는 나중에야 이진호가 도박 빚으로 돈을 빌렸다는 사실을 알고 엄청난 충격에 빠졌지만 단 한 번도 독촉전화를 하지 않았다. 그는 이 사실이 외부에 알려지기를 원치 않는다며 선의로 빌려줬는데 가슴이 아프다라고 말했다."고 설명했다.



이진호는 지난 14일 자신의 SNS를 통해 2020년 우연한 기회로 인터넷 불법도박 사이트에서 게임을 시작하게 됐고, 감당하기 어려운 빚을 떠안게 됐다고 밝혔다.



이에 경찰은 인터넷 불법 도박 사실을 고백한 이진호에 대한 수사 의뢰가 접수된 만큼 민원 내용을 들여다본 뒤 정식 입건 여부를 검토할 것이라고 계획을 밝혔다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)