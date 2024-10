생후 2개월 영아, 어른 감기약 먹고 숨져…약 먹인 엄마 금고형

성인용 감기약을 생후 2개월 영아에게 먹여 숨지게 한 30대 남녀가 모두 실형을 선고받았습니다.



창원지법은 과실치사 혐의로 기소된 친모 A 씨(30대)와 A 씨 지인 B 씨(30대)에게 각각 금고 1년을 선고했다고 밝혔습니다.



A 씨 등은 2022년 8월 경남 창원시 한 모텔에서 생후 2개월 된 A 씨 아들 C 군에게 성인용 감기약을 분유에 타 먹이고 엎어 재운 뒤 숨지게 한 혐의로 기소됐습니다.



부검 결과 C 군은 감기약 속 디펜히드라민 성분이 독성 작용을 하고 코와 입이 동시에 막혀 질식사했습니다.



C 군 엄마 등은 C 군이 칭얼대며 잠을 자지 않는다는 이유로 약국에서 구입한 성인용 감기약을 분유에 타 먹인 것으로 조사됐습니다.



디펜히드라민 성분이 포함된 성인용 감기약은 심각한 부작용으로 영유아가 사망할 수 있어 만 4세 미만 아동에게는 투약을 권고하지 않습니다.



사건 당시 모텔에는 B 씨 동거녀 D 씨와 D 씨 자녀도 함께 있었습니다.



재판부는 "피고인들이 조금만 주의를 기울였다면 C 군 사망을 초래하지 않았을 것으로 보여 죄책이 매우 무겁다"며 "수사 초기 감기약을 먹인 사실을 감추는 등 범행 후 사정도 좋지 않지만, 범행을 인정하고 반성하는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.



