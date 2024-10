제니, 솔로곡 'Mantra' 공개…"자신을 있는 그대로 사랑하자" 메시지

블랙핑크 멤버이자 솔로가수 제니가 11일(이하 한국시간) 오전 9시 각종 음원사이트를 통해 새 싱글 'Mantra'(만트라)의 음원과 뮤직비디오를 전 세계 동시 발표했다.



'Mantra'는 모두가 자신만의 방식으로 빛나며, 당당하게 본인만의 매력을 만들어가는 것을 응원하는 강렬하고 에너지 넘치는 곡이다. 자신만의 독특한 분위기, 존재감을 뽐내며 자기 자신을 사랑하고, 또 그런 서로를 응원하는 메시지가 담겨 있다.



제니는 'Mantra'에 대해 "새로운 시대를 시작하기에 완벽한 곡이다. 팬들을 행복하게 만들 뿐만 아니라 솔로 아티스트로서 저의 새로운 모습을 보여줄 수 있을 것이라고 생각한다. 이 곡은 로스앤젤레스에서 녹음할 때 영감을 받은 곡으로, 긍정적인 에너지를 느끼셨으면 좋겠다"라고 말했다.



뮤직비디오는 2021년 릴 나스 엑스(Lill Nas X)의 'Montero'로 'MTV 비디오 뮤직 어워즈' 최우수 연출상을 받고, 해리 스타일스(Harry Styles), 도자 캣(DoJa Cat), 카디 비(Cardi B) 등 세계적 아티스트와 작업해 국내 음악, 예술계에서도 이름을 널리 알린 영상 감독 타누 무이노(Tanu Muino)가 메가폰을 잡았다.



'Mantra'는 벌써부터 글로벌 팬들은 물론 외신에게도 뜨거운 반응을 얻고 있다. 롤링스톤(Rolling Stone)은 이 곡을 "매혹적"이라고 극찬했고, 보그(VOGUE)는 "'You & Me'나 'SOLO'와 같은 곡이라면 분명 큰 파장을 일으킬 것"이라고 확신했다.



지난해 10월 발매된 스페셜 싱글 'You & Me' 이후 약 1년 만에 돌아온 제니가 또 한 번 새로운 모습으로 가요계에 파장을 일으킬 수 있을지 기대가 쏠린다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)