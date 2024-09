[자막뉴스] "해외 출국하려고 했는데…" 마세라티 뺑소니범 이틀 만에 검거

광주에서 마세라티 차량을 몰다 뺑소니 사망 사고를 낸 30대가 이틀 만에 서울에서 검거됐습니다.



광주 서부경찰서는 마세라티 차량을 몰다 오토바이를 치어 2명을 숨지거나 다치게 하고 달아난 혐의로 어젯밤 서울의 한 지하철역 부근에서 30대 A 씨를 긴급 체포했습니다.



또 A 씨와 함께 있던 B 씨를 범인도피 혐의로 함께 체포했습니다.



A 씨는 지난 24일 새벽 3시쯤 광주 화정동의 한 도로에서 마세라티 차량을 운전하다 앞서 가던 오토바이를 들이 받은 뒤, 아무런 구호조치 없이 500미터 더 달리다 동승자와 차를 버리고 C 씨의 벤츠 차량을 타고 달아났습니다.



사고 현장 부근 CCTV에는 C 씨가 몰던 차량과 추격전을 벌이는 듯 도심을 질주하는 모습도 담겼습니다.



이 사고로 일을 마치고 퇴근하던 오토바이 운전자 20대 남성이 크게 다쳤고 뒷좌석에 타고 있던 여자친구는 숨졌습니다.



경찰은 사고 직후 A 씨를 대전까지 태워 준 C 씨의 진술을 토대로 A 씨의 신원을 특정했습니다.



또 A 씨가 사고를 낸 마세라티를 소유한 법인의 대표가 아닌 무직인 것으로 파악하고 동선을 추적했습니다.



또 C 씨가 A 씨의 외국행 비행기표를 예매했다 취소하는 등 도주를 도운 것으로 파악됐다며 C 씨를 입건했습니다.



경찰은 A 씨가 사고를 내기 전 광주 서구 상무지구 일대에서 술을 마신 뒤 사고를 낸 것으로 보고, 이들의 음주운전 여부 등을 조사하고 있습니다.



(취재 정경윤 / 영상편집 소지혜 / 제작 디지털뉴스편집부)