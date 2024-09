아이브 월드 투어, 극장에서 본다…'아이브 더 퍼스트 월드 투어 인 시네마' 10월 개봉

이미지 확대하기

롯데시네마가 아이브의 월드 투어 실황을 담은 '아이브 더 퍼스트 월드 투어 인 시네마'를 오는 10월 단독 개봉한다고 밝혔다.아이브는 2021년 싱글 앨범 'ELEVEN'으로 화려하게 데뷔하여 단숨에 K-POP의 중심에 서며 폭발적인 인기를 얻은 '4세대 대표 걸그룹'이다. 독보적인 비주얼은 물론 다양한 스타일의 음악과 강렬한 퍼포먼스를 자유롭게 소화하며 다채로운 매력을 발산해 온 아이브는 청량함과 카리스마를 오가는 무대로 전 세계를 매료시켰다. 아이브는 이번 월드 투어를 성황리로 이끌며 실력을 증명하고 입지를 단단하게 쌓아 '글로벌 대세돌'로 완벽하게 자리매김했다.'아이브 더 퍼스트 월드투어 인 시네마'는 지난 8월 10, 11일 양일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린 첫 번째 월드투어 '쇼 왓 아이 해브(SHOW WHAT I HAVE)' 앙코르 공연의 거대한 스케일과 현장의 열기를 스크린에 그대로 재현할 예정이다.아시아, 미주, 유럽, 남미 등 19개국 28개 도시를 순회하며 다시 한번 서울에서 팬들과 뜨거운 만남을 가졌던 순간을 비롯하여 화려한 퍼포먼스 무대, 멤버들의 진솔한 마음을 담은 비하인드 인터뷰까지 더해져 팬들에게 특별한 선물이 될 전망이다.신인상을 안겨준 데뷔곡 'ELEVEN(일레븐)'부터 데뷔와 동시에 본상과 대상을 받은 'LOVE DIVE(러브 다이브)', 'After LIKE(애프터 라이크)', 'I AM(아이엠)', '해야(HEYA)' 등 메가 히트곡으로 짜여진 풍성한 셋리스트와 팬들과 함께 소중한 순간을 즐기는 아이브 멤버들의 모습, 이들의 무대에 열광적으로 환호하는 팬들의 모습을 극장의 스크린과 사운드 시스템으로 생생하게 담아내어 실제 콘서트장에 온 듯한 전율을 선사할 예정이다.롯데시네마는 '아이브 더 퍼스트 월드투어 인 시네마' 단독 개봉을 기념하여 팬들을 위해 다양한 이벤트를 준비하여 특별한 즐거움을 선사할 계획이라고 밝혔다. 영화에 관한 자세한 사항은 추후 롯데시네마 홈페이지 및 애플리케이션에서 확인할 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)