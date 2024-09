'가왕' 조용필, 10월 22일 정규 20집 발매 "팬들의 사랑과 응원으로 완성"

이미지 확대하기

'가왕' 조용필이 정규 20집으로 돌아온다.조용필은 25일 0시, 공식 홈페이지를 통해 오는 10월 22일 새로운 정규 앨범을 발매한다는 소식을 알렸다.2022년 'Road to 20 - Prelude 1(로드 투 트웬티-프렐류드 원)'을 시작으로 지난해 발매된 'Road to 20 - Prelude 2(로드 투 트웬티-프렐류드 투)'를 거쳐, 신곡을 다수 추가해 완성한 정규 앨범을 통해 마침내 긴 여정의 마침표를 찍는다.조용필의 음악 세계에서 중요한 이정표가 될 이번 앨범은 앞서 선보인 '찰나', '세렝게티처럼', 'Feeling Of You(필링 오브 유)', '라'가 그러했듯 오랜 세월 벼린 그의 역량에 새로운 취향, 음악적 도전정신까지 두루 담아 완성했다.공식 홈페이지를 통해 조용필은 "오랜 시간 준비해 온 20집은 팬 여러분의 변함없는 사랑과 응원이 있었기에 완성할 수 있었다. 진심으로 감사드린다"며 "음악을 통해 대중과 더욱 깊이 교감하고, 함께 감동을 나누고 싶다"라고 전했다.발표하는 앨범마다 도전을 두려워하지 않고 새로운 음악적 시도를 꾀한 조용필. 전 세대를 아우르는 폭넓은 음악적 스펙트럼으로 사랑받은 그가 정규 20집으로 새로 쓸 역사에 귀추가 주목된다.[사진제공 = YPC](SBS연예뉴스 강선애 기자)