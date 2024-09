'정국: 아이 엠 스틸', 관객 열기 이어간다…'GOLDEN Weekend' 이벤트 개최

이미지 확대하기

영화 '정국: 아이 엠 스틸'(JUNG KOOK: I AM STILL)이 뜨거운 응원 열기를 이어갈 'GOLDEN Weekend' 이벤트를 개최한다.'정국: 아이 엠 스틸'은 타고난 재능과 빛나는 노력으로 무한 성장 중인 아티스트 정국, 전 세계 음악시장을 사로잡은 '글로벌 팝스타'에 등극하기까지 정국이 지나온 약 8개월의 여정과 아미(ARMY)를 향한 진솔한 마음을 담아낸 영화. 'Seven (feat. Latto)', '3D (feat. Jack Harlow)', 'Standing Next to You'를 연이어 히트시키며, 21세기 팝 아이콘 방탄소년단의 황금 막내에서 글로벌 팝스타로 거듭난 정국의 솔로 앨범 전 제작 과정과 뜨거웠던 활동기, 진솔한 이야기로 가득한 미공개 인터뷰와 비하인드까지 모두 담아내 호평을 이끌고 있다.개봉과 동시에 흥행 열풍을 일으키고 있는 '정국: 아이 엠 스틸'이 뜨거운 관객 사랑에 힘입어 9월 28일(토)과 29일(일) 양일간 'GOLDEN Weekend' 이벤트를 진행한다.'GOLDEN Weekend' 기간 중 CGV 용산아이파크몰, 영등포, 왕십리, 대전, 서면, 대구, 광주터미널 극장에서 '(골든 위켄드) 정국-아이 엠 스틸' 회차 관람 시 1좌석 당 폴라로이드 엽서 1매를 관객 전원에게 증정, 일자 별로 상이한 이미지의 폴라로이드 엽서를 만나볼 수 있다.또한 CGV 용산아이파크몰, 영등포, 왕십리, 대전, 서면, 대구, 광주터미널 극장에서 열리는 '(골든 위켄드) 정국-아이 엠 스틸' 회차 상영의 경우 관객들이 박수, 함성 등 자유로운 감정 표현과 응원이 가능한 '리액션 상영회'로 진행되며, 해당 상영회는 응원봉 지참과 싱어롱이 가능하다.마지막으로 CGV용산아이파크몰 극장에서 '(골든 위켄드) 정국-아이 엠 스틸' 이벤트 회차 종영 후 QR코드를 통해 마음을 전할 수 있는 팬레터 이벤트가 진행된다. QR코드를 통해 팬레터 이벤트 참여 시 극장 7층 에스컬레이터 대형 상단 LED 매체에서 추첨을 통해 메시지가 송출된다. 'GOLDEN Weekend' 이벤트 상세 정보는 CGV ICECON 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.'정국: 아이 엠 스틸'은 한국 CGV극장을 비롯해 전 세계 약 120개 국가/지역의 극장에서 절찬 상영 중이며, 일본에서는 10월 4일(금) 개봉한다.영화 예매와 극장에 대한 자세한 정보는 한국은 CGV 홈페이지와 모바일앱에서, 글로벌은 웹사이트인 JUNGKOOK-IAMSTILL.COM에서 확인할 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)