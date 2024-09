블랙핑크 '하우 유 라이크 댓' 안무 영상 17억 뷰

이미지 확대하기

걸그룹 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상의 유튜브 조회 수가 17억 건을 넘겼다고 소속사 YG엔터테인먼트가 오늘(24일) 밝혔습니다.이 영상은 오늘 오전 2시 17억 뷰를 돌파했습니다.이는 지난 2020년 7월 공개 이후 약 4년 2개월 만으로, K팝 안무 영상으로는 최초이자 최고 기록입니다.블랙핑크의 유튜브 콘텐츠가 17억 뷰를 넘긴 것은 '뚜두뚜두'(22억 뷰), '킬 디스 러브'(Kill This Love·20억 뷰), '붐바야'(17억 뷰) 이래 이번이 네 번째입니다.'하우 유 라이크 댓'은 어떤 상황에도 굴하지 말고 높이 비상하자는 메시지가 담긴 노래입니다.블랙핑크가 보유한 1억 뷰 이상 유튜브 영상은 47편에 달합니다.공식 유튜브 채널 구독자 수는 9천480만 명 이상으로 전 세계 가수 중 최다입니다.콘텐츠 누적 조회 수는 367억 건을 웃돕니다.블랙핑크는 내년 완전체로 컴백해 월드투어를 펼칠 계획입니다.(사진=YG엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)