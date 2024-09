화사, 오늘(19일) 미니 2집으로 컴백…싸이→라치카X잼리퍼블릭 참여

이미지 확대하기

가수 화사(HWASA)가 주체적인 'NA(나)'로 돌아온다.화사는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 두 번째 미니앨범 'O(오)'를 발매한다.미니 2집 'O'는 화사의 긍정적인 애티튜드를 만나볼 수 있는 앨범으로, 타이틀 'NA'를 비롯해 'Road(로드)', 'HWASA(화사)', 'EGO(이고)', 'OK NEXT(오케이 넥스트)', 'just want to have some fun(저스트 원트 투 해브 썸 펀)', 'O'까지 총 일곱 개의 트랙이 수록된다.'NA'에는 'Me, Myself, & NA(I)'를 중심으로 한 화사만의 주체적인 스토리를 담아냈다. 히트곡 메이커 유건형부터 싸이, 안신애 등이 참여한 'NA'를 통해 화사는 남들의 시선에 구애받지 않고, 당당한 걸음을 내딛는 자신감 있는 모습을 보여줄 계획이다.프랑스 파리에서 촬영된 뮤직비디오 역시 포인트다. 화사는 유럽의 아름다움이 느껴지는 파리를 배경으로 자유롭게 낭만을 즐기거나, 무대 위 프로페셔널한 모습과는 다른 엉뚱하면서도 유쾌한 면모까지 자랑하며 보는 이들에게 즐거움을 선사할 전망이다.또한 'NA'의 안무에는 화사하면 빼놓을 수 없는 퍼포먼스를 위해 보아, 트와이스, 청하, 에스파 등 수많은 K팝 아티스트들과 함께해 온 댄스 크루 라치카와 Mnet '스트릿 우먼 파이터2'에서 준우승을 거둔 잼 리퍼블릭이 참여, 이들의 시너지를 기대케 만들고 있다.화사는 미니 2집 'O'를 통해 자신이 그리고자 하는 유연한 세상을 보여주고자 한다. 그간 활발한 음악 활동으로 자신만의 아티스트 색을 만들어온 화사인 만큼, 일곱 트랙으로 보여줄 화사표 음악을 향해 리스너들의 관심이 집중된다.[사진제공 = 피네이션](SBS연예뉴스 강선애 기자)