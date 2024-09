팍팍한 일상 속 착한 사람들의 이야기는 언제 들어도 반갑죠.



유유자적 휴식을 취하다가 뜻하지 않게 선행을 펼치게 된 남성의 사연이 전해졌습니다.



정말 제대로 쉬네요. 한 남성이 캐나다의 강줄기를 따라 카약을 즐기고 있습니다.



그런데 뭔가 이상한 걸 발견하고는 조심스럽게 노를 저어 다가가는데요.



자세히 보니, 강변의 쓰러진 나무더미와 진창 사이로 웬 견공 한 마리가 끼어 오도 가도 못하고 있던 겁니다.



견공은 빠져나오려고 꽤 오랫동안 씨름한 모양인지 진이 다 빠진 듯 보였는데요.



남성은 간신히 견공을 꺼내 카약에 태웠고 함께 집으로 돌아온 뒤 극진히 보살폈습니다.



알고 보니 이 견공은 인근 노부부가 애타게 찾던 반려견이었다는데요.



친절한 남성 덕분에 견공은 원래 주인의 품으로 무사히 돌아갈 수 있었습니다.



(화면출처 : 유튜브 What In The World)