▲ 걸그룹 블랙핑크

걸그룹 블랙핑크의 '마지막처럼' 뮤직비디오 유튜브 조회수가 14억 회를 넘어섰다고 소속사 YG엔터테인먼트가 밝혔습니다.이 뮤직비디오는 어제(14일) 밤 10시 46분쯤 14억 뷰를 돌파했습니다.이 노래가 2017년 6월 공개된 뒤 약 7년 3개월 만에 달성한 기록입니다.지금까지 미국과 영국을 포함한 74개국 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 올랐습니다.이로써 블랙핑크는 유튜브 조회수가 14억 뷰 이상인 영상을 총 5편 보유하게 됐습니다.앞서 '뚜두뚜두'(DDU-DU DDU-DU), '킬 디스 러브'(Kill This Love), '붐바야' 뮤직비디오와 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상 등이 조회 수 14억을 달성했습니다.블랙핑크의 공식 유튜브 채널 구독자 수는 9천480만 명 이상이며, 콘텐츠 누적 조회수는 367억 회를 넘겼습니다.(사진=YG엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)