경기북부지역 한 중학교 교사가 여학생에게 카카오톡으로 음란 동영상을 전송했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰습니다.



지난달 17일 경기북부 소재 A 중학교에 재학 중인 B 양은 C 교사로부터 의문의 동영상을 전송받았습니다.



동영상 속에는 나체의 여성들이 있었습니다.



다른 메시지는 없었습니다.



이후 B 양은 지난달 말 학교전담경찰관(SPO)이 진행한 '딥페이크 범죄예방 교육'을 듣다가 자신이 받은 카카오톡 속 영상이 떠올랐습니다.



강의를 들은 뒤 경찰관에게 상담을 했고, 이에 경찰은 해당 영상을 확보해 수사를 진행하고 있습니다.



경찰은 압수한 C 교사의 휴대전화에 대해 디지털 포렌식 작업을 진행할 예정입니다.



다만, C 교사는 휴대전화 해킹을 당한 것이며, 그런 영상을 보낸 적이 없다고 주장한 것으로 전해졌습니다.



문제가 불거진 뒤 C 교사는 현재 학교에는 나오지 않고 있는 걸로 알려졌습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)