성희롱에 자가용 수리까지…복마전 운영 과기한림원, 과기부 현장 조사 중

정부 예산 지원을 받는 과학기술계 석학단체 한국과학기술한림원의 고위간부 C 씨가 잇단 성희롱과 갑질로 직원들을 오랜 기간 괴롭혀 왔다는 의혹이 제기됐습니다.



오랜 괴롭힘에 직원 2명이 공황장애로 병가를 냈으며, 직원들이 지난달 이와 관련해 고용노동부에 조사를 요청하는 진정서를 낸 것으로 확인됐습니다.



오늘(12일) 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 조국혁신당 이해민 의원이 과기한림원에서 제출받은 자료 등을 통해 확인한 바에 따르면 고위간부 C 씨는 재임 기간인 2022년 3월부터 최근까지 직원들에게 성희롱·사적 심부름·강요 등을 일삼은 것으로 나타났습니다.



진정서에 따르면 고위간부 C 씨는 지난 4월 한림원 회관 복도에서 남직원 A의 주요 부위에 자신의 손을 가까이 대고 쥐는 모양을 취하며 "(저쪽에서)○○을 자꾸 이렇게 움직여. 내가 자꾸 이러면 기분 나쁘지. 걔들한테 절대로 따라가지 마"라며 성희롱했습니다.



그는 한림원에서 진행 중인 사업과 관련해 과학기술정보통신부 등에 휘둘리지 말라며 이런 말을 한 것으로 전해졌습니다.



또 고위간부 C 씨는 지난해 5월 신규 직원 채용 당시 인사업무와 무관한 여직원 B에 남성을 뽑으라는 의미의 "고추 뽑아. 고추"라는 발언을 공개장소에서 여러 차례 했습니다.



하지만 채용 결과 남성이 입사하지 않자 그는 여러 직원과 점심 중 불만을 제기하며 "남자(요리사)만 일하고 여자(계산원)는 일 안 하잖아. 힘든 일은 남자들이 다 해"라고 성 차별성 발언을 하기도 했습니다.



고위간부는 C씨는 A 직원에게는 업무시간 중 개인 병원 진료를 위한 이동과 자택 귀가 등을 관용차로 해 달라고 했고, 개인 자가용 수리, 내비게이션 업데이트 등도 지시하는 등 개인 업무도 시켰습니다.



직원 C에게는 부당 업무 강요와 폭언 등을 일삼았으며, 이견을 냈다는 이유로 강등 조치까지 한 것으로 나타났습니다.



이런 일들이 이어지며 결국 A는 지난 4월 공황발작 증세가 발생해 병원 진료를 받았고, 1개월간 병가 휴직했습니다.



C도 공황장애로 병원에서 휴직을 권유해 지난달 병가를 신청했습니다.



하지만 이 과정에서 고위간부 C 씨는 직원 C에 '업무도 없는데 무슨 스트레스냐'고 발언했으며, 유욱준 과기한림원장도 '(내년 2월까지인)임기가 다 됐으니 그냥 견뎌라' '엉터리 병원에서는 누구나 진단서를 발급받을 수 있다'며 승인을 거부했다는 주장도 제기됐습니다.



직원 C는 이 의원실에서 관련 자료를 한림원에 요청한 직후인 지난 2일 병가가 승인됐습니다.



이에 대해 고위간부 C 씨는 "평소 직원들과 업무를 진행하는 과정에서 다소 직원들에게 듣기 불편한 언행이 있었다는 생각이 든다"며 "언행으로 직원들에게 피해를 준 일이 있다면 사과하고 싶다"고 말했습니다.



이해민 의원은 이외에도 과기한림원이 지난해부터 진행 중인 '석학, 커리어 디시전스' 사업도 과학기술 정책 연구와 자문사업의 하부 사업임에도 신입회원 연구업적 발표와 회원패 수여에 쓰이고 있다고 지적했습니다.



과기한림원 내규상 발표수당으로 30만~40만 원을 지급할 수 있음에도 행사 발표 자료에 자료수집비를 제공하고, 기획비 등으로 인당 총 100만 원을 지급하는 등 수당을 편법으로 과다 지급했다는 것입니다.



이에 대해 과기한림원은 "공적 위치에서 전파해야 하므로 강의 개최 전 사전회의가 필요하고, 일생 전반과 학문적 성과를 정리하는 발표이므로 장기간 자료수집이 필요하다"고 해명했습니다.



이 의원은 "과기한림원은 높은 수준의 도덕성과 투명한 관리가 필수인 공익법인임에도 과기정통부 국장 1인을 제외한 이사, 감사 모두를 내부 회원으로만 구성하고, 실질적인 감사가 없는 등 정상적인 관리 감독이 전혀 없다"고 꼬집었습니다.



또 "기관 예산 절반 이상이 정부 지원 예산임에도 공공기관으로 지정되지 않고 있고, 원장이 임기 후 이사장이 되는 관행도 문제"라며 "한림원이 제대로 된 석학기구로서 역할을 하려면 최소한의 관리 감독이 가능하도록 임원 구성 등 거버넌스를 개혁해야 한다"고 강조했습니다.



한림원은 예산 86억 원 중 정부가 약 69억 원을 지원하는 기관입니다.



최근 고위간부들이 관용차를 사적으로 이용하고 회의와 출장을 부풀려 골프와 관광을 했다는 의혹이 제기되며 과기정통부가 현장 조사를 벌이고 있습니다.



(사진=연합뉴스)