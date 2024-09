라이즈, 日 데뷔 동시에 터졌다…오리콘 위클리 싱글 차트 1위

이미지 확대하기

그룹 라이즈(RIIZE)가 일본 데뷔와 동시에 각종 차트 정상을 휩쓸고 있다.라이즈는 지난 5일 일본에서 첫 싱글 'Lucky'(럭키)를 발매하고 정식 데뷔했는데, 바로 오리콘 위클리 싱글 차트 1위와 빌보드 재팬 톱 싱글 세일즈 차트 주간 1위(이상 9월 2~8일 집계)를 기록했다.특히 오리콘은 10일 오전 홈페이지를 통해 '라이즈, 일본 데뷔 싱글이 1위'라는 제목의 기사로 라이즈의 오리콘 위클리 싱글 차트 1위 소식을 전하며, 일본 데뷔와 동시에 정상을 찍은 라이즈에게 큰 관심을 드러냈다.앞서 라이즈는 일본 첫 싱글 'Lucky'가 오리콘 차트에 반영되기 시작한 시점부터 오리콘 데일리 싱글 차트(9월 4~8일자)에서 5일 연속 1위를 차지하며 현지에서도 '라이징 대세'다운 인기를 입증했다.이번 싱글은 사랑을 향한 당돌한 태도가 인상적인 타이틀 곡 'Lucky'와 사랑이 시작되는 순간의 감정을 솔직하게 표현한 'Be My Next'(비 마이 넥스트), 일본 드라마 '얼굴에 먹칠을 하다' OST로 선보인 'Same Key'(세임 키) 등 총 3곡이 수록되어 좋은 반응을 얻고 있다.한편, 라이즈의 일본 데뷔를 기념해 다양한 현지 프로모션을 진행, 현재 도쿄 유니버설 뮤직 스토어 하라주쿠에서 'Lucky' 관련 팝업스토어가 진행되고 있다. 또 드림웍스 애니메이션 '굿럭트롤'과의 특별한 컬래버레이션 프로젝트도 공개되어 화제를 모으는 중이다.[사진제공=SM엔터테인먼트](SBS연예뉴스 강선애 기자)