데이식스 돌풍 무섭다…'녹아내려요' 차트 1위→역주행 곡은 음방 1위 후보

밴드 DAY6(데이식스)가 신곡 '녹아내려요'로 음원 강자 존재감을 빛냈다.DAY6는 지난 2일 오후 6시 새 미니 앨범 'Band Aid'(밴드 에이드)와 타이틀곡 '녹아내려요'를 발매하고 컴백했다. 이들은 신보 발매 당일 오후부터 9일 오전까지 일주일간 멜론 톱 100 차트 정상을 수성하고 있다.DAY6는 새 앨범과 타이틀곡 '녹아내려요'를 통해 '믿고 듣는 데이식스'의 명성을 공고히 하는 중이다. 먼저 타이틀곡은 멜론 톱 100 차트를 포함해 벅스, 지니 실시간 차트와 바이브 국내 급상승 차트, FLO 24시간 차트 등 국내 음원 차트를 올킬했다. 특히 7일 연속 멜론 톱 100 차트 1위에 이어 멜론 일간 차트 역시 3일부터 7일까지 5일 연속 최상단 순위에 랭크해 뜨거운 열기를 입증하고 있다.새 앨범과 함께 롱런 인기곡들도 차트에 붙박이 하며 흥행 쌍끌이 중이다. 9일 오전 8시 기준 신곡 '녹아내려요'(1위)에 이어 'HAPPY'(해피)와 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼)가 나란히 2, 3위를 차지했고 '한 페이지가 될 수 있게', '예뻤어'도 멜론 톱 100 차트 상위권에 자리했다. 지난 8일에는 SBS '인기가요'에서 2019년 7월 발표한 미니 5집 타이틀곡 '한 페이지가 될 수 있게'가 1위 후보에 이름을 올리는 등, DAY6는 신보 발매와 더불어 정주행과 역주행을 모두 달성하는 기쁨을 누렸다.한편 DAY6는 오는 20일~22일 인천 인스파이어 아레나 단독 콘서트로 세 번째 월드투어 'DAY6 3RD WORLD TOUR '(포에버 영)의 포문을 연다. 인천 공연 마지막 날인 22일에는 오프라인 공연과 동시에 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 진행한다. 10월부터는 5일~6일(이하 현지시간) 쿠알라룸푸르, 13일 발리, 16일 수라바야, 19일 자카르타, 11월 22일 싱가포르, 30일 방콕, 2025년 1월 26일 홍콩, 2월 12일~13일 오사카, 15일~16일 도쿄, 22일 마닐라 등에서 현지 팬들과 만난다.[사진제공: JYP엔터테인먼트](SBS연예뉴스 강선애 기자)