이미지 확대하기

▲ 블랙핑크 제니

걸그룹 블랙핑크의 제니가 다음 달 새 싱글을 발표하고 솔로 가수로 컴백한다고 소속사 OA엔터테인먼트가 밝혔습니다.OA는 "제니가 미국 대형 음반사 컬럼비아 레코드와 파트너십을 맺고 10월 솔로 싱글을 낸다"고 전했습니다.소니뮤직엔터테인먼트 산하 레이블인 컬럼비아 레코드에는 비욘세, 아델, 해리 스타일스 등 세계적인 팝스타들이 속해 있습니다.제니가 솔로곡을 내는 것은 지난해 10월 '유 & 미'(You & Me) 이후 약 1년 만입니다.제니는 지난해 더 위켄드·릴리 로즈 뎁과 협업한 미국 드라마 '디 아이돌'(THE IDOL) OST '원 오브 더 걸스'(One Of The Girls)로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 20주 연속 진입하고, 스포티파이 누적 스트리밍 10억 회를 기록하는 등 큰 인기를 누렸습니다.(사진=OA엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)