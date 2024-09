'유소년 선수 사망' 김포FC 코치진 3명 무혐의…1명만 송치

▲ 김포FC 유소년 사망사건 진상규명 기자회견

김포FC 유소년팀 선수 사망 사건으로 입건된 축구 지도자 4명 중 3명이 경찰 수사 끝에 무혐의 처분을 받았습니다.경기 김포경찰서는 지난달 22일 아동복지법상 아동학대 혐의로 김포FC 전 코치 A 씨를 송치하고 모 중등 유소년 축구팀 감독 B 씨, 김포FC 전 유소년팀 감독과 코치 등 3명을 불송치했다고 오늘(3일) 밝혔습니다.또 같은 혐의로 입건된 김포FC 법인 등 2곳도 불송치했습니다.이들은 2020년부터 2022년 4월까지 김포FC 유소년팀 소속 10대 C 군을 폭언이나 체벌로 학대한 혐의를 받고 있습니다.C 군은 지난 2022년 4월 27일 김포 기숙사 건물 앞에서 숨진 채 발견됐습니다.당시 C 군이 SNS에 남긴 A4 용지 5장 분량의 유서에는 축구팀 지도자들의 언어폭력과 동료들의 괴롭힘이 있었다는 주장이 담긴 것으로 전해졌습니다.경찰은 지난 4월 아동학대 혐의로 A 씨 등 4명과 법인 2곳을 송치했지만, 검찰은 증거불충분 등을 이유로 보완수사를 요구했습니다.이후 경찰은 선수단 전수조사와 C 군의 노트북 디지털 포렌식 등 추가 수사를 진행했지만, A 씨를 제외한 나머지 코치진 3명에게는 혐의를 입증할 증거를 확보하지 못해 무혐의 처분을 내렸습니다.경찰 관계자는 "A 씨를 제외한 나머지 코치진은 아동학대로 볼 수 있는 증거가 확인되지 않아 불송치했다"고 밝혔습니다.앞서 대한체육회는 지난해 12월 이번 사안으로 A 씨에게 자격정지 3년을, B 씨를 비롯한 코치진 3명에게는 자격정지 1년 6개월∼2년 수준의 징계를 확정했습니다.(사진=연합뉴스)