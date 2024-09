지드래곤과 퍼렐 윌리엄스, 두 글로벌 디자이너 겸 아트테이너가 리조트 파라다이스시티에서 열린 ‘제3회 프리즈 서울(FRIEZE SEOUL)’를 기념하여 ‘2024 파라다이스 아트 나이트’에 모습을 드러냈습니다



이날 행사에는 주피터X지드래곤(G-Dragon) 협업 옥션 ”낫띵 벗 어 ‘G’탱: 지드래곤의 예술과 아카이브(Nothing but a ‘G’ Thang: The Art and Archive of G-Dragon)”가 최초 공개됐습니다.



주피터는 퍼렐 윌리엄스가 설립한 세계 최초 디지털 경매 플랫폼으로 9월 5일 공식 개막하는 제3회 프리즈 서울 개막을 앞두고 문화예술계 아이콘 지드래곤의 소장품을 엄선했다고 밝혔습니다. 현장영상으로 함께하시죠.



