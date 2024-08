미 중부사령부, 이라크서 IS 급습해 15명 사살…미군 7명 부상

▲ 이라크에 있는 아인 알아사드 미 공군 기지

미군 중부사령부(CENTCOM)가 이라크 서부 지역에서 이라크 보안군과 합동 작전을 벌여 극단주의 테러단체 이슬람국가 (IS) 조직원 15명을 사살했다고 AFP, AP, 로이터 통신이 30일(현지시간) 보도했습니다.작전 과정에서는 미군 7명이 부상했다고 미군 중부사령부는 밝혔습니다.외신에 따르면 미군과 이라크 보안군은 29일 새벽 IS 지도자를 표적으로 한 급습 작전을 벌였습니다.미군 중부사령부는 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 "이번 급습으로 15명의 IS 요원을 소탕했고, 민간인 사상자는 없었다"고 밝혔습니다.또 "IS 조직원들은 수많은 무기와 수류탄, 자살 폭발 벨트로 무장하고 있었다"며 "IS는 여전히 이 지역과 우리 동맹, 조국에 위협이 되고 있으며 연합군과 함께 이들을 계속 추적할 것"이라고 했습니다.이라크군은 사망자 가운데 IS 핵심 지도자도 포함돼 있다고 밝혔지만 신원은 확인해주지 않았습니다.이번 공격은 미국과 이라크가 연합군의 임무 축소와 관련해 수개월간 회담을 진행하던 중에 이뤄졌습니다.미국은 2014년 IS를 소탕하기 위해 연합군을 결성했고, 이라크에 2천500명의 병력을 주둔시키고 있습니다.이라크 정부는 최근 연합군 철수 일정을 발표할 예정이었지만 중동 상황을 이유로 일정을 미룬 바 있습니다.이란의 지원을 받는 이라크 무장세력들은 지난해 10월 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 가자지구 전쟁이 발발한 이후 미군이 주둔 중인 기지를 겨냥해 수십 차례 공격을 가했습니다.(사진=AFP 제공, 연합뉴스)