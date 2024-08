정해인, 팬미팅 투어 확정…세계 8개 지역 해이니즈 만난다

이미지 확대하기

배우 정해인이 팬미팅 투어를 개최하고 국내외 팬들과 특별한 시간을 보낸다.정해인은 오는 11월 2일 방콕을 시작으로 JUNG HAE IN FAN MEETING 'OUR TIME'(정해인 팬미팅 '아워 타임')을 개최한다. 이후 11월 23일 타이베이, 12월 1일 서울, 12월 7일 자카르타, 12월 21일 마닐라에서 투어를 이어간다.특히 이번에는 처음으로 라틴아메리카 지역의 팬들도 찾아간다. 팬미팅은 내년 1월 10일 멕시코 시티, 1월 12일 상파울루, 1월 14일 산티아고까지 이어지며 정해인은 각국의 팬들을 만나 추억을 선사할 예정이다.정해인의 이번 팬미팅 'OUR TIME'은 '지금 이 시간, 우리들만의 시간'이라는 의미다. 정해인과 해이니즈(공식 팬덤명)가 함께하는 공간과 시간에 대한 애틋함을 뜻하고 있어 곧 열릴 팬미팅에 대한 기대감을 높인다.한편 정해인은 현재 방송 중인 tvN 토일드라마 '엄마친구아들'에서 남자주인공 최승효 역을 맡아 시청자의 사랑을 받고 있다. 소꿉친구 사이에서 피어나는 떨림과 설렘을 섬세하게 표현하며 로맨스 장인의 면모를 다시 한번 입증하고 있다. 또한 영화 '베테랑2'의 개봉을 앞두고 있어 대중에게 상반된 매력을 선보일 전망이다.[사진=SBS연예뉴스 DB, FNC엔터테인먼트]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)