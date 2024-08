요즘 온라인에서 유행하는 노래죠.



'티라미수 케익'이 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡에서 올여름 국내 사용자들에게 가장 사랑받은 노래로 꼽혔습니다.



어제(21일) 틱톡은 가장 많이 사용된 음원을 바탕으로 '올해의 여름 노래'를 발표했는데요.



1위를 차지한 '티라미수 케익'은 2015년 인디밴드 위 아더 나잇이 발매한 곡입니다.



2018년 한 드라마 속 배우가 이 노래를 부르는 장면이 최근 화제가 됐고, 댄스 챌린지로 이어졌는데요.



특히 성격 유형 검사 MBTI 유형 중 하나인 T를 사용해, 티라미수 케익과 발음이 비슷한 'T라 미숙해'로 재창조되면서 더 인기를 끌었습니다.



(화면출처 : WE ARE THE NIGHT 공식 유튜브 · 태연 유튜브 · 싱글즈매거진 · 아이브 유튜브)