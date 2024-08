'버추얼 아이돌' 플레이브, 또 일냈다…올해 남자 아이돌 최초 '멜론 톱100' 1위

이미지 확대하기

버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 음원 차트 정상에 올랐다.지난 20일 오후 6시 플레이브의 새 디지털 싱글 '펌프 업 더 볼륨!(Pump Up The Volume!)'이 발매됐는데, 발매와 동시에 각종 음원 차트 상위권에 안착하며 화제성과 인기를 입증했다.특히 국내 음원 사이트 멜론에서 발매 한 시간 후인 오후 7시, 핫백(HOT100)과 탑백(TOP100) 차트에 각각 1위, 6위로 진입했다. 이어 이날 자정에는 HOT100과 TOP100 차트 모두 1위에 올랐다.이번 기록으로 플레이브는 올해 멜론 TOP100차트 1위에 오른 최초의 남자 아이돌 그룹이자 버추얼 아이돌로 등극했다. 올해 멜론 TOP100 차트에는 아이유의 'Love wins all', 비비의 '밤양갱', 에스파의 '수퍼노바', 아일릿의 'Magnetic' 등 수많은 히트곡들이 정상을 차지했으나, 남자 그룹으로는 플레이브가 현재까지 유일하다.신곡 '펌프 업 더 볼륨!'은 신나는 밴드 사운드와 레트로한 느낌의 멜로디가 특징인 밴드 곡이다. 지난 6월 라이브 방송 당시 멤버들이 즉석으로 작곡한 멜로디가 바탕이 되어 플레이브만의 청량함이 돋보이는 곡으로 탄생했다.이번 컴백은 지난 2월 발매된 두 번째 미니앨범 '아스테룸 : 134-1(ASTERUM : 134-1)' 이후 6개월 만이다. 플레이브는 지난 활동 당시 버추얼 아이돌 그룹 최초로 지상파 음악방송 1위에 등극하며 주목받았다. 첫 단독 콘서트는 선예매 티켓 오픈에서 7만 명이 넘는 팬들의 동시 접속을 이끌었으며, 미니 2집 앨범의 누적 스트리밍이 10억을 달성하며 멜론의 전당 '빌리언스 클럽'에 역대 최단 기록으로 이름을 올렸다.이번엔 음원차트 정상을 찍으며 순조로운 활동의 시작을 알린 플레이브가 앞으로 선보이게 될 행보에 귀추가 주목되고 있다.한편, 플레이브는 새 싱글 발매에 이어 오는 10월 5, 6일 양일간 잠실 실내체육관에서 팬 콘서트 '헬로, 아스테룸!' 앙코르(PLAVE FAN CONCERT 'Hello, Asterum!' ENCORE)를 개최한다.[사진제공=블래스트](SBS연예뉴스 강선애 기자)