미국의 알앤비 가수 니요가 한국 팬들과 만납니다.



오는 10월 16일 월드투어 서울 콘서트를 개최하는데요.



지난 2015년 내한 콘서트 이후 9년 만입니다.



니요는 여덟 번째 정규 앨범 '셀프 익스플래내토리' 발매를 기념하며 이번 월드투어를 진행하고 있습니다.



지난해 북미와 유럽, 남미 등에서 뜨거운 반응을 얻었는데요.



오랜만에 한국을 찾는 만큼, 국내 팬들의 기대가 높습니다.



2006년 첫 정규 앨범을 내며 스타로 떠오른 니요는 히트곡 'So Sick'과 'Because of You'로 세계적인 사랑을 받았는데요.



특히 'So Sick'은 빌보드 메인 싱글 차트 핫100에서 2주 연속 1위에 올랐습니다.



(화면출처 : Ne-Yo 공식 유튜브)