카라, 日 단독 콘서트 성료…故구하라 목소리 담긴 'HELLO' 무대 공개

그룹 카라(KARA)가 약 9년 만에 일본에서 단독 콘서트를 개최했다.카라(박규리, 한승연, 니콜, 강지영, 허영지)는 지난 17일~18일 일본 도쿄에서 단독 콘서트 'KARA THE 5th JAPAN TOUR 2024 "KARASIA"'(이하 'KARASIA')를 열고, 팬들과 만났다. 'KARASIA'는 카라가 이어온 브랜드 공연으로, 지난 2015년 이후 약 9년 만에 일본에서 진행됐다.이날 카라는 데뷔 15주년 스페셜 앨범 'MOVE AGAIN(무브 어게인)'의 타이틀곡 'WHEN I MOVE(웬 아이 무브)'의 일본어 버전으로 공연의 포문을 열었다. 카라는 이어 떼창을 유발하는 '루팡(Lupin)', 'Pandora(판도라)', 'Queens(퀸스)' 무대로 공연 분위기를 점차 고조시켰다.카라의 히트곡 퍼레이드도 펼쳐졌다. 카라는 'Honey(허니)', 'Pretty Girl(프리티 걸)', 'JET COASTER LOVE(제트 코스터 러브)' 등을 통해 상큼발랄한 매력을 전하는가 하면, 'Summergic(썸머직)', 'Sunshine Miracle(선샤인 미라클)', 'GO GO Summer!(고고 썸머!)' 등 일본 노래들을 통해서는 현지 팬들에게 추억을 선물했다.멤버별 솔로 무대도 풍성한 볼거리를 더했다. 허영지는 국내 솔로 데뷔곡 'L.O.V.E(러브)'를, 강지영은 일본 싱글 '好きな人がいること(좋아하는 사람이 있다는 것)'을 열창했다. 박규리와 한승연은 스페셜 앨범 'KARA Solo Collection(카라 솔로 컬렉션)' 수록곡인 '백일몽'과 'Guilty(길티)'의 무대를 각각 펼쳤고, 니콜 역시 솔로곡 '5!6!7!8!' 무대를 꾸며 열띤 반응을 얻었다.'HANABI(하나비)', 'Last Summer(라스트 썸머)'로 감성적인 분위기도 아우른 카라는 지난달 선보인 싱글의 타이틀곡 'I Do I Do(아이 두 아이 두)'와 수록곡 'HELLO(헬로)' 무대도 선보였다.故구하라의 목소리가 담긴 'HELLO' 완전체 무대는 팬들에게 처음 공개된 가운데, 무대 위에는 마이크 6개가 등장해 깊은 감동과 여운을 전했다.마지막으로 카라는 '맘마미아', '미스터', 'Happy Hour(해피 아워)'로 다시 한번 현장의 열기를 끌어올린 뒤, 앙코르곡으로 'SOS', 'Rock U(락 유)', 'STEP(스텝)' 무대를 잇달아 선보이며 화려한 엔딩을 장식했다.이처럼 카라는 데뷔 17년 서사를 총망라하는 세트리스트로 '2세대 레전드' 저력을 과시했다. 카라의 열정적인 퍼포먼스에 공연장을 가득 채운 팬들 역시 뜨거운 함성과 박수로 화답했다.한편, 카라는 오는 24일~25일 일본 오사카에서 'KARASIA'를 개최, '한류퀸' 행보를 이어간다.<사진제공=RBW, DSP미디어>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)