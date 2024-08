방탄소년단 '봄날', 멜론 10억 스트리밍 돌파…역대 최초 기록

이미지 확대하기

그룹 방탄소년단의 히트곡 '봄날'의 기록은 계속된다.13일 국내 주요 뮤직 플랫폼 멜론에 따르면, 방탄소년단이 지난 2017년 2월 13일 발표한 'WINGS 외전: YOU NEVER WALK ALONE'의 타이틀곡 '봄날'이 10억 스트리밍을 돌파했다.멜론에서 10억 재생 수를 넘긴 곡은 '봄날'이 최초다. 멜론은 음원 누적 합산 스트리밍 10억 회를 달성한 아티스트에게 '빌리언스 브론즈 클럽' 배지를 부여하는데, 방탄소년단은 '봄날' 한 곡으로 이 배지를 받게 된 셈이다.게다가 '봄날'은 멜론 일간 차트(8월 12일 자 기준)에 2738일 연속 진입했다. 이 곡은 올 2월 기준 만 7년 동안 단 하루도 빠짐없이 일간 차트 순위권에 오르는 대기록을 세운 바 있다. 이후에도 꾸준히 차트에 머무르며 무려 만 7년 6개월 넘게 순위권을 지키고 있다. 이 역시 멜론 역사상 최장기 차트인 기록으로, 방탄소년단은 연일 신기록을 자체 경신 중이다.'봄날'은 브릿록(Brit-Rock) 감성과 일렉트로닉 사운드가 결합된 얼터너티브 힙합(Alternative hip hop) 곡이다. 멀어진 친구와의 만남을 기다리는 동안에도 희망을 잃지 않겠다는 메시지를 다룬다. 서정적인 멜로디와 아름다운 가사로 많은 사람들의 감성을 자극하며, 발매된 지 7년이 넘은 지금까지 명곡으로 불리고 있다.한편 '봄날'이 수록된 앨범 'WINGS 외전: YOU NEVER WALK ALONE'은 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'(2017년 3월 4일 자) 61위로 진입한 뒤 2주 연속 차트인했다.또한 이 노래는 지난해 일본 오리콘이 발표한 '데일리 디지털 싱글 랭킹'(2023년 12월 12일 자)에서 깜짝 1위를 차지할 정도로 꾸준한 인기를 누리고 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)