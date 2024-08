세븐틴 정한 하반기 입대→준 中 활동 병행…"월드투어 불참"

이미지 확대하기

그룹 세븐틴 멤버 정한이 군에 입대한다.세븐틴 소속사 플레디스엔터테인먼트는 지난 12일 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 2024년 하반기 세븐틴 멤버 정한과 준의 활동 계획을 알렸다.소속사는 "정한은 올 하반기 병역 의무 이행이 예정되어 있다. 사전 준비가 가능한 콘텐츠는 대부분 촬영을 완료했으나, 올 10월부터 예정된 미니 12집 활동 및 'SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR' 일정에는 참여할 수 없게 됐다"고 밝혔다.다만 소속사는 "정한은 사전에 공지된 팬사인회 및 '롤라팔루자 베를린' 공연 등에는 차질 없이 참여해 캐럿(팬덤명) 여러분을 만날 예정"이라며 "정한의 병역 의무 이행 관련 상세 공지는 추후 별도로 안내해 드리겠다"고 설명했다.아울러 소속사는 중국 멤버 준이 중국 활동을 병행하느라 일부 스케줄에 불참한다고 밝혔다.소속사는 "준 및 세븐틴 멤버들과 오랜 시간 논의 끝에, 올 하반기 준이 중국에서 연기 등의 활동을 병행하는 것으로 결정했다"며 "정한과 마찬가지로 사전 준비가 가능한 콘텐츠는 촬영을 완료했으나 '롤라팔루자 베를린' 공연, 미니 12집 음악 방송 활동, 'SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR'는 현지 촬영 스케줄과 겹쳐 부득이 불참하게 된다. 단체 활동을 함께 하고자 하는 준의 의지가 강해, 비록 월드투어에는 불참하게 되나 캐럿분들을 만나 뵐 수 있는 일정에 최대한 참여할 예정이다"라고 전했다.그러면서 소속사는 "캐럿 여러분의 너른 양해를 부탁드리며, 정한의 건강한 병역 의무 이행과 준의 활동을 응원해 주시기 바란다. 하반기 세븐틴 멤버들의 다양한 활동에도 많은 애정과 기대 부탁드린다"고 당부했다.세븐틴은 오는 9월 8일(현지시간) 독일 올림피아스타디움 베를린에서 열리는 '롤라팔루자 베를린'에 출연해 유럽 음악 팬들을 만난다. 이어 미니12집 발매가 예정된 10월부터는 한국을 시작으로 일본, 미국 등지에서 월드투어를 진행한다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)