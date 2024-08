동네 아저씨 대 흙수저 엘리트의 대결? 미국 부통령 후보 낙점에 담긴 속내는 [스프]

해리스 자신감? 왜 펜실베이니아 '셔피로'를 잡지 않았나

미국 민주당과 공화당이 정·부통령 후보를 확정하고 본격적인 선거운동에 들어갔습니다. 카멀라 해리스 부통령이 선택한 후보는 팀 월즈 미네소타 주지사, 도널드 트럼프 전 대통령의 러닝메이트는 J.D. 밴스 오하이오주 상원의원.달라도 너무 다른 두 후보가 각각 선택된 배경은 무엇이고 미 대선 레이스에는 어떤 영향을 미칠지 워싱턴 정치 1타 강사 폴 공 루거센터 선임연구원, 남승모·김용태 SBS 워싱턴 특파원과 함께 분석해 보겠습니다.A. 예전에 검증을 받은 한 정치인이 부통령 검증을 대장 내시경 검사랑 비교하더라고요. 그만큼 진짜 깊숙이 들어가고 진짜 털 건 다 털어야 하는 그런 과정인데, 주지사고 그래서 그 매니지먼트 경험이 있는 사람이어서 택했고 그리고 주방위군, 교사, 코치, 핵심이었던 건 아마 민주당 정치인으로서 공화당 지역구를 6선이나 했다는 것 같습니다. 그리고 미중 갈등 와중에 1989년 천안문 사태 때 영어 강사로 중국에서 활동도 했었고 신혼여행까지도 중국에서 했고, 중국어도 한다고 합니다. 카멀라 부통령하고도 나이가 같아서 그런지 케미가 있었다고 합니다.A. 카멀라 해리스 부통령이 후보를 승계하면서 경선이 없었잖아요. 그래서 부통령 뽑는 과정을 미니 경선으로 봤어요. 그러면서 민주당 계파들이 나와서 치고 받고 싸웠던 거거든요. 그러면서 셔피로 후보는 워낙 선두 주자고 그랬지만 노동계든지 아랍계라든지 나서서 많이 그분을 막았죠. 특별히 유대인 정치인이어서 그런지 또 예전 발언들이 좀 친이스라엘이고 아랍계는 이번 선거에는 되게 중요한 계파거든요. 특별히 미시간주에는 아랍계파가 되게 중요한 표니까 그런 걸 중요시한 것 같습니다.A. 네, 굳이 또 유대인 정치인을 파트너로 삼을 필요도 없는 그런 상황이 돼서 셔피로는 그래서 진 것 같습니다.A. 우선 펜실베이니아를 이기면 대통령이 되는 상황이니까, 지금 현재로서는. 경합주 중에서 제일 많은 표를 갖고 있는 펜실베이니아가 되게 중요한 역할을 하지만 월즈도 그나마.... 미국 중부 지방을 비하하는 '플라이 오버 컨트리(fly over country)'라는 표현을 쓰거든요. 카멀라 해리스처럼 서부에서 동부, 동부에서 서부만 비행기 타고 가는 사람들은 중부 지방은 전혀 안 들린다는 그런 비하하는 표현을 '플라이 오버 컨트리(fly over country)'라고 그러는데, 팀 월즈는 네브래스카 출신이고 미네소타에서 정치인 생활을 하는, 그래서 그분은 '플라이 오버 컨트리(fly over country)' 핵심 경합주인 위스콘신하고 미시간에는 그래도 도움이 될 거라는 계산이 있죠.A. 충청도에는 대전이 있지 않습니까? 그런데 미국으로 따지면 대전은 필라델피아거든요, 펜실베이니아. 그런데 필라델피아는 흑인 표가 꽤 많습니다. 자기는 그래도 필라델피아의 흑인 표를 끌어낼 수 있다는 자신감이 있었던 거죠.A. 네, 맞습니다.A. 네, 교사답게, 되게 서민적인. 사람들이 알아듣게 말을 좀 쉽게 하는 것 같습니다. 교사 출신이고 코치고 그래서 말은 잘한다고 들었습니다.A. 맞습니다.A. 1952년 닉슨 부통령 후보 이후로 39살의 제일 젊은 부통령 후보로 뽑혔고요. 핵심인 게 흙수저입니다. 사실 스코틀랜드하고 아일랜드 이민자가 많은 애팔래치아 산맥 지방 출신이고요. 그걸 극복해서 엘리트인 예일 로스쿨을 졸업했고 인도계 변호사 와이프 부인을 두고 있고요. 정치인 생활은, 사실 미 상원의원에서 19개월밖에 안 되는 되게 짧은 기간을 정치 생활을 했습니다.그런데 아까 말씀하신 것처럼 되게 『힐빌리 엘러지(Hillbilly Elegy, 힐빌리의 노래)』라는 저서를 내면서 거의 300만 권이 팔린 책, 뉴욕타임스 베스트셀러가 된 책으로 해서 인지도가 되게 높아진 사람인데, 또 그 책으로 인해서 트럼프하고도 인연을 맺었습니다. 트럼프 후보의 지지가 이런 사람들, 중하층 백인들한테 오는구나 하는 설명이 많이 되는 책으로 본답니다.A. 저는 중부 지방 정치인들도 많이 모셨고 그런데... 저는 월즈 주지사 같은 사람들을 사람들이 더 좋아할 것 같아요. 옆집 아저씨인 느낌도 있고, 밴스는 너무너무 똑똑하고 너무 출세한 사람으로서 보기 드문 케이스거든요. 이렇게 아이비리그까지 가는 그런 케이스는 드무니까. 차라리 교사, 코치, 옆집 아저씨 같은 월즈에 좀 호감이 갈 것 같습니다. 러스트벨트에서는.A. 저는 두세 가지를 꼽으면, 실리콘밸리의 거물인 피터 틸의 지지가 핵심이었고. 왜냐하면 그분이 트럼프 후보 정치자금을 많이 도와주는 사람이거든요. 또 아마 트럼프 2기 때 큰 역할을 할 트럼프의 장남인 도널드 주니어가 많이 민 후보였습니다, 밴스는. 그리고 상원의원 19개월밖에 안 했으니까 민주당이 공격할 기록이 많이 없다는 판단이 있었어요. 그리고 보니까 정치인으로서 트럼프 대리인 역할을 되게 잘 충실히 했다는 트럼프의 판단이 있었습니다. 그 세 가지로 아마 밴스가 다른 후보들보다 더 이득을 보지 않았나 싶습니다.A. 사위하고 딸은 이번 선대본부에서는 안 나오고 있고 큰 역할을 안 하는 걸로 보이는데, 장남은 아마 2기 때는 큰 역할을 할 거라고 믿습니다. 지금 거의 인수위원장 역할을 하고 있거든요, 지금 선대본부에서는.A. 많이 모르죠, 사실 장남은. 1기 때는 특별히 딸이 더 유명했지, 1기 때는 장남이 자기 사업을 트럼프 회사들을 많이 챙겨주는 역할을 했었으니까 대중 사이에서는 많이 모르는 사람입니다.A. 제가 보기로는 사위랑 딸은 뉴욕에 돌아가고 싶은 마음이 너무 많다고 합니다. 뉴욕이라는 도시는 사실 진보가 꽉 잡고 있는 도시인데 그렇게 공화당 거의 수석, 왕수석 역할을 한 두 사람이 뉴욕 가면 왕따 당하니까 지금은 플로리다에서 좀 조용히 살고 있고, 2기 때 좀 빠져나가면 그나마 돌아갈 수 있는 길이 보인다는 계산이 있는 것 같습니다.A. 카멀라 해리스가 월즈 주지사를 뽑은 것은 2016년 힐러리 클린턴 후보가 팀 케인 상원의원을 뽑은 거랑 되게 비슷합니다. 되게 안전한 선택이에요. 무능하지만 사람들이 좋아하는, 약점이 많이 없는 그런 후보들을 뽑은 게 공통점이었습니다.A. 그렇죠 점수가 빠지지 않는 그런 후보.A. 그럼요. 그리고 토론에서도 사고 치지 않고.A. 저는 밴스를 뽑았다는 게 참 신기했습니다. 어떻게 보면 되게 젊은 후보고 되게 잘 나가는 후보고 야망이 있는 후보잖아요, 부통령으로서는. 그런데 뽑는 순간 이제 밴스는 공화당의, 트럼프의 후계자가 된 셈인데 저는 성격상 트럼프가 자기 후계자를 부통령으로 뽑는다는 게 되게 받아들이기가 힘들었어요. 와 저런 계산을 하는구나라는 생각이 들었습니다.반면 카멀라 해리스는 똑같은 야망이 있는 셔피로 펜실베이니아 주시사를 안 택했잖아요. 야망이 그만큼 많이 있는데... 그래서 참 성격이 이렇게 드러나는구나라는 생각이 들었습니다.A. 그 후보들이 백미러를 안 봐야 되는데 카멀라는 그걸 감안하고 셔피로 후보를 뽑으면 백미러를 계속 봐야 된다는 생각을, 그런 계산이 있었던 것 같아요.A. 그럼요, 그럼요.A. 그렇죠. 이제 못 박은 거죠, 완전히. 길이 이제 보이죠. 아 우리는, 공화당은 이 길로 계속 가야 되는구나. 이제 돌아오는 유턴이 없구나라는 생각을 많은 사람들이 하죠.A. 민주당은 월즈 후보를 뽑는 순간 공화당 전략 쪽으로 간 것 같아요. 좌파 세력들로부터 이제 좀 지지를 받아야 된다, 이거를 굳혀야 된다라는 계산이 있었어요. 왜냐하면 월스 주지사는 되게 진보적인 정치인이거든요. 그래서 어떻게 보면 극과 극을 대표하는 지도자들을 뽑았고 중도층은 좀 나중에 신경 쓰자라는 계산이 있는 것 같습니다, 두 당에서는.월즈 주지사 봐도 사실 좌파 성향 정책을 다수 추진했거든요, 주지사 시절에. 지금도 계속 하고 있고. 그리고 또 미네소타가 좀 남다른 게 민주당 이름이 미네소타에서는 달라요. 데모크라틱 파티(Democratic Party)라고 안 합니다, 미네소타에서는. DFL이라고 해요. 데모크라틱 파머 레이버(Democratic-Farmer-Labor Party).미네소타에서는 지난 80년 동안 DFL이라고 불러왔어요. 그만큼 진보적인 농부들, 노동을 챙기는 당으로 유명하고, 지난 80년 동안 그걸 지켜왔고, 그리고 미네소타 민주당은 지난 80년 동안 두 명의 부통령을 배출했어요. 민주당 카터 대통령의 부통령인 먼데일, 린든 존슨 대통령의 부통령이었던 휴버트 험프리. 다 민주당 의원 출신이고 미네소타 출신이고 DFL 출신입니다.A. 지금 전략상 그렇게 보입니다.A. 선거마다 다 다르죠. 트럼프가 정치 무대에 나오고 나서는 여론조사들이 좀 이상해지지 않았습니까? 그런데 지난 8년 사이에는 어느 정도 그걸 맞출 수 있는, 회사마다 언론사 매체마다 공식을 바꿔서 이제는 좀 정확히 나오는 것 같습니다.A. 이번 경선 때는 좀 정확히 숫자들을 맞추더라고요. 그런데 중요한 거는 낙태. 아시다시피 낙태 문제 때문에 여성 표가 꽤 많이 나올 거라는 계산이 있고 그게 여론조사에 반영이 안 돼 있습니다. 그리고 젊은이들. 젊은이들은 전화를 해도 전화를 안 받잖아요. 여성 표든 청년 표든 사실 민주당한테 도움을 많이 주는 표들이거든요. 지금은 민주당 숫자가 낮게 나오지만 조금 더 나올 거라는 계산이 있어요, 민주당 쪽에서는.(남은 이야기는 스프에서)