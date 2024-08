끊기 어려운 마약의 유혹…붙잡힌 7명 중 6명, 동종 전과 10건 넘어

영남지역을 무대로 필로폰을 투약하고 유통한 마약사범들이 경찰에 검거됐습니다.



경남 진해경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 필로폰 유통책 50대 A 씨 등 7명을 검거했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.



A 씨 등은 최근 경남과 부산, 대구 등 주로 영남지역에서 활동하면서 필로폰을 투약·유통한 혐의를 받습니다.



경찰은 지난 2월부터 3월 사이 창원시 한 모텔에서 2차례에 걸쳐 필로폰 0.03g씩을 함께 투약한 40대 남성 B 씨와 30대 여성 C 씨를 지난 3월 22일 검거한 후 유통책인 A 씨를 추적했습니다.



이후 지난 3월 26일 잠복 수사 끝에 A 씨를 경북 청도 한 주차장에서 검거했습니다.



경찰은 검거 현장에서 3억 4천만 원 상당의 필로폰 100g을 압수했고, 추가 수사를 벌여오다 영남지역에서 마약을 유통·투약하던 다른 마약사범 4명의 범죄도 밝혀냈습니다.



경찰은 동종 전과만 10건 이상인 A 씨와 B 씨를 검찰에 구속 송치하고, 초범에 단순 투약 혐의를 받는 C 씨는 불구속 송치했습니다.



다른 마약사범 4명도 역시 동종 전과가 10건 이상이었던 것으로 확인됐으며 이미 같은 범죄 행각으로 구속된 상태였기에 재감인 송치했습니다.



재감인 송치는 피의자가 이미 구속된 상태여서 별도 구속 절차를 또 거치지 않고 조사 후 사건을 송치하는 것을 뜻합니다.



C 씨를 제외한 나머지 6명은 수년 전부터 마약 거래·투약 등을 위해 서로 알고 지내왔던 것으로 파악됐습니다.



마약류 범죄 척결을 위해 지난 3월부터 지난달까지 상반기 마약류 집중 단속을 한 경찰은 오는 11월 말까지 하반기 집중 단속을 합니다.



경찰 관계자는 "마약류 범죄 신고자에 대해서는 신원을 철저히 보호하고, 신고보상금을 지급할 예정이다"며 "시민들의 적극적인 관심과 제보를 바란다"고 전했습니다.



(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)