2NE1 '레전드 무대' 추억 소환…데뷔 15주년 콘서트 스팟 영상 공개

그룹 2NE1이 오는 10월 데뷔 15주년 기념 완전체 콘서트를 앞둔 가운데, 스팟 영상을 공개해 팬들의 심박수를 뛰게 했다.YG엔터테인먼트는 1일 공식 블로그에 '2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL - SPOT VIDEO(2024 투애니원 콘서트 [웰컴 백] 인 서울-스팟 비디오'를 게재했다.영상은 독보적인 카리스마로 무장한 2NE1의 레전드 무대들을 담아 당시의 감격과 환희를 떠올리게 만든다. 관객들의 터질 듯한 함성 속 스테이지 곳곳을 누비며 무대를 장악하는 멤버들의 모습이 짜릿한 전율을 안긴다. 2NE1 특유의 화려한 퍼포먼스도 보는 이의 눈과 귀를 사로잡는 지점이다. 특히 멤버들의 진심이 담긴 감동적인 멘트가 과거 추억을 불러일으키며 완전체 콘서트를 향한 기대감을 증폭시켰다.이날 공식 블로그에 공개된 티켓 오픈 티저 포스터 역시 눈길을 끌었다. 지난 2014년 [ALL OR NOTHING(올 오어 낫씽)] 투어 사진을 활용한 것으로, 카메라를 향해 환하게 웃고 있는 멤버들과 블랙잭(팬덤명)의 모습이 뭉클함을 선사한다. 이와 함께 얼마 남지 않은 티켓 예매 일정을 상기시키며 이미 뜨거운 티켓팅 열기에 다시 한번 불을 지폈다.2NE1은 오는 10월 5일과 6일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 '2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL'을 개최한다. 이후 일본 고베와 도쿄 공연을 비롯 그 외 일정을 점차 확대해 가며 내년까지 가급적 많은 나라의 관객들을 찾아간다는 계획이다.이번 콘서트 일반 예매는 오는 5일 오후 8시부터 인터파크 티켓에서 가능하다. 별도의 선예매 없이 진행되며, 더 자세한 내용은 YG 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)