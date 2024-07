성시경 합동 콘서트, 올 가을에도 연다…양희은→백지영 초호화 라인업

이미지 확대하기

가수 성시경이 올 가을 시즌에도 합동 콘서트를 개최해 공연 장인의 저력을 이어간다.성시경은 오는 9월 7일(토) 오후 6시와 8일(일) 오후 5시 서울시 송파구 KSPO DOME(올림픽공원 체조경기장)에서 국내 최정상 가수들이 대거 출연하는 '2024 성시경 with friends [자, 오늘은]' 합동 콘서트를 연다.'2024 성시경 with friends [자, 오늘은]'은 매년 매진 행렬을 기록하며 음악팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다. 올해 공연은 성시경, 양희은, 김종서, 윤종신, 박진영, 이재훈, 조장혁, 박정현, 백지영 등, 이름만 들어도 기대감과 설렘을 자아내는 초호화 라인업이 완성돼 그 어디에서도 볼 수 없었던 역대급 무대를 예고하고 있다.성시경의 유튜브 채널 콘텐츠 '노래'를 통해 감동을 선사했던 인기 가수들의 영상 속 폭발적인 가창력을 실제 라이브로 만날 수 있다는 점에서 스페셜한 무대가 될 전망이다. 또한 매년 성시경이 모든 가수들의 무대마다 합동 하모니를 연출한 바 있어, 이번에도 예상을 뛰어넘는 컬래버레이션으로 감동과 전율을 선사할 예정이다.'2024 성시경 with friends [자, 오늘은]'은 성시경의 가을 대표 브랜드 콘서트이자 국내 최정상 뮤지션들과의 초호화 컬래버레이션이라는 점에서, 올해도 관객들에게 특별한 시간으로 다가갈 전망이다. 특히 2022년, 2023년 공연은 연이어 SBS 특별 프로그램으로 편성돼 시청자들로부터 뜨거운 성원을 얻은 바 있어, 이번 공연에도 시선이 집중된다.대형 돔 경기장을 전석 매진시키며 막강한 티켓 파워를 발휘 중인 성시경이 한자리에 다 모으기 어려운 국가대표급 보컬리스트들과 무대를 함께 만들며 가을 시즌 대표 브랜드 콘서트로 완벽 자리매김한 만큼, '2024 성시경 with friends [자, 오늘은]'도 티켓팅 대란이 예상되고 있다. 예매는 오는 8월 6일(화) 오후 8시부터 인터파크에서 단독으로 진행된다.[사진제공:에스케이재원](SBS연예뉴스 강선애 기자)