BTS 지민, 활동 없이도 美 빌보드 '핫100' 뚫었다…'Who' 14위 진입

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 지민의 신곡 'Who(후)'가 '핫 100' 차트를 뚫었다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 30일(이하 한국시간) 공식 SNS에 올린 차트 예고에 따르면, 지민 솔로 2집 'MUSE(뮤즈)'의 타이틀곡 'Who'가 메인 송차트 '핫 100'(8월 3일 자) 14위를 차지했다. 이로써 지민은 솔로곡 기준 통산 6번째 '핫 100'에 자리했다.군 입대 전 촬영을 완료한 미국 NBC 인기 프로그램 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)의 퍼포먼스 영상을 제외하고 앨범의 공식 활동이 없다는 점을 감안했을 때, '핫 100' 상위권 진입은 지민의 놀라운 글로벌 인기를 증명한다.앞서 빌보드가 홈페이지에 올린 차트 예고 기사에 따르면, 지민은 8월 3일 자 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 'MUSE'로 2위를 찍었다. 솔로 작품으로는 전작 'FACE(페이스)'에 이은 두 번째 '빌보드 200' 진입이다. 또한 K-팝 솔로 가수가 이 차트에서 거둔 역대 최고 순위의 타이기록(지민의 'FACE', 슈가의 'D-DAY', 뷔의 'Layover', 정국의 'GOLDEN')을 추가했다.지민은 솔로 가수로서 작년 태양과 함께한 'VIBE(바이브)'(76위)로 '핫 100'에 처음 이름을 올렸다. 이어 같은 해 솔로 1집 'FACE'의 수록곡 'Set Me Free Pt.2(셋 미 프리 파트 투)'(30위)와 타이틀곡 'Like Crazy(라이크 크레이지)'(1위)까지 이 차트에 진입했다. 특히 'Like Crazy'는 K-팝 솔로 가수 노래 중 처음으로 '핫 100' 1위에 오른 곡이다. 지민은 그룹(방탄소년단)과 개인 작품으로 모두 '핫 100' 정상을 찍은 역대 최초의 K-팝 가수가 됐다.또한 지민은 가창에 참여한 영화 '분노의 질주: 라이드 오어 다이' OST 'Angel Pt. 1(에인절 파트 원)(Feat. Jimin of BTS, JVKE & Muni Long / FAST X Soundtrack)'(65위), 신보 'MUSE'의 선공개 곡 'Smeraldo Garden Marching Band(스메랄도 가든 마칭 밴드)(feat. 로꼬)'(88위)까지 '핫 100'에 차트인 시켰다.빌보드 공식 SNS에 따르면 'Who'는 '핫 100' 외에도 '글로벌 200', '글로벌(미국 제외)', '디지털 송 세일즈'에서 1위를 휩쓸었다.한편 타이틀곡 'Who'는 만난 적 없는 누군가를 그리워하는 애틋한 상황과 혼란스러운 감정을 노래하는 힙합 R&B 장르의 곡이다. 섹시하고 당돌한 느낌의 비트와 지민의 매혹적인 목소리가 어우러졌다. 이 곡은 29일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 발표한 28일 자 '데일리 톱 송 글로벌'에서 1위를 찍으며 6일 연속(23~28일 자) 1위를 지키고 있다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)