세븐틴 콘서트 실황, 극장에서 본다…80개국 글로벌 개봉

이미지 확대하기

CGV가 세븐틴 콘서트를 담은 영화 '세븐틴 투어 '팔로우' 어게인 투 시네마'를 오는 8월 14일 단독 개봉한다고 29일 밝혔다. 이번 영화는 글로벌 80여 개 국가에서도 개봉할 예정이다.'세븐틴 투어 '팔로우' 어게인 투 시네마'는 지난 4월 서울월드컵경기장에서 진행한 콘서트 'SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO SEOUL'을 영상화했다. 세븐틴의 대표곡을 비롯해 세븐틴의 다양한 모습과 팬들과 함께하는 감동의 순간을 영화관의 큰 스크린을 통해 느껴볼 수 있다. CGV는 앞서 지난 2022년 4월 '세븐틴 파워 오브 러브: 더 무비'를 단독 개봉한 바 있으며, 이번이 세븐틴의 두 번째 콘서트 실황 영화다.이번 영화는 ScreenX, 4DX, ULTRA 4DX 등 CGV 특별관에서도 만나볼 수 있다. 공연 콘텐츠 상영 시 뛰어난 몰입감으로 호평받는 ScreenX는 좌, 우, 정면의 스크린을 통해 공연장의 압도적 스케일과 함께 멤버들의 표정을 다양하게 담아냈다. 4DX는 무대 연출과 노래 가사에 최적화된 다양한 모션 및 환경 효과들을 구현해 다이내믹하게 즐길 수 있다. ScreenX와 4DX 효과를 모두 즐길 수 있는 ULTRA 4DX는 영화관에서만 느낄 수 있는 차별화된 관람 경험을 한층 더 끌어올릴 예정이다.CGV는 '세븐틴 투어 '팔로우' 어게인 투 시네마' 개봉을 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 세븐틴 공식 응원봉인 캐럿봉의 지휘에 맞춰 영화를 관람하는 응원봉 연동 상영회, 글로벌 팬들도 즐길 수 있는 외국어 자막 상영회 등을 진행할 예정이다.'세븐틴 투어 '팔로우' 어게인 투 시네마'는 CGV용산아이파크몰 등 전국 70여 개 극장에서 만나볼 수 있다. 영화 및 이벤트에 관한 자세한 내용은 CGV 홈페이지 및 모바일 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.CJ CGV 이정국 ICECON사업팀장은 "세븐틴의 두 번째 콘서트 실황 영화 '세븐틴 투어 '팔로우' 어게인 투 시네마'를 CGV 특별관과 글로벌 80여 개 국가에서 개봉한다"며 "세븐틴의 열정 넘치는 무대를 CGV특별관에서 더욱 몰입감 있게 즐기길 바란다"고 말했다.한편, CGV는 영화 외 다양한 아티스트의 콘서트 실황 영화를 선보이는 ICECON콘텐츠를 지속해서 내놓고 있다. 7월에는 배우 박은빈 팬콘서트 실황 '2024 박은빈 팬 콘서트 '은빈노트 : 디바'', 영탁 콘서트 실황 '2023 영탁 단독 콘서트 : 탁쇼2', 이준호 콘서트 실황 '이준호 콘서트: 다시 만나는 날' 등을 개봉해 호응을 얻은 바 있다. 오는 31일에는 블랙핑크 월드 투어 실황을 담은 영화 'BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS'를 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)