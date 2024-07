"외제차 대신 중고차" 2030 돌변…욜로 가고 '요노' 왔다

몇 년 전부터 20~30대 젊은 층 사이에서 지금의 행복을 위해 소비를 아끼지 않는 '욜로(YOLO·You Only Live Once)'라는 말이 유행했었죠.



그리고 이제는 꼭 필요한 것만 구매하는 '요노(YONO·You Only Need One)'족으로 변화하고 있다는 기사입니다.



지난해와 올해 상반기 농협은행 개인고객 3,200만 명의 금융거래 이력과 카드 결제 내역을 분석했습니다.



올 상반기 20~30대의 수입차 구매 건수가 전년보다 11% 감소한 걸로 집계됐다고 기사는 전했습니다.



반면 중고차의 구매는 같은 기간 29% 늘었습니다.



다른 연령대에서는 중고차 구매가 제자리걸음을 한 것과는 대조되는 모습이죠.



2030세대 외식 소비 건수 역시도 전년 대비 9% 감소했습니다.



대신 집에서 간단하게 먹을 수 있는 간편식의 소비는 21% 늘었습니다.



소득 대비 물가가 치솟자 과거 "You Only Live One" 한 번 사는 인생이지 않냐라던 욜로와는 정반대 개념인 요노형 소비가 트렌드로 자리 잡았다는 분석이 나오고 있습니다.



요노는 "You Only Need One"의 줄임말입니다. 꼭 필요한 것만 구매한다는 뜻으로 실효성을 추구하는 젊은 층의 소비 성향이 드러나고 있습니다.



(기사출처 : 한국경제)