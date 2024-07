영국 싱글 차트서 BTS 지민 '후' 4위·스키즈 '칙칙붐' 30위

▲ BTS 지민

그룹 방탄소년단(BTS) 지민의 솔로 2집 타이틀곡 '후'(Who)가 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 자체 최고 순위로 진입했습니다.최신 차트에서 '후'는 사브리나 카펜터의 '플리즈 플리즈 플리즈'(Please Please Please), 빌리 아일리시의 '버즈 오브 어 페더'(Birds Of A Feather), 채플 론의 '굿 럭 베이브'(Good Luck Babe)에 이어 4위를 기록했습니다.영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에 이름을 올린 지민의 솔로곡은 이번에 여섯 번째입니다.'후'가 수록된 솔로 2집 '뮤즈'(MUSE)는 영국 오피셜 앨범 차트 '톱 100'에서 56위로 처음 진입했습니다.'후'는 이 밖에 세계 최대 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 '위클리 톱 송 글로벌' 1위를 기록했습니다.그룹 스트레이 키즈의 '칙칙붐'(Chk Chk Boom)과 이 곡이 수록된 미니음반 '에이트'(ATE)는 영국 오피셜 싱글 차트 30위, 앨범 차트 62위로 각각 처음 진입했습니다.스트레이 키즈의 '에이트'와 지민의 '뮤즈'는 이르면 내일(28일) 공개될 다음 주 미국 빌보드 앨범 차트 '빌보드 200'에서 최상위권 진입이 확실시되고 있습니다.(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)