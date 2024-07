NCT127→투바투·뉴진스…'가요대전 Summer', 오늘(26일) 방송

이미지 확대하기

처음으로 여름에 열린 K팝 축제, '2024 SBS 가요대전 Summer'의 무대 현장이 공개된다.지난 21일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 열렸던 '2024 SBS 가요대전 Summer'의 공연 실황이 26일 밤 11시 20분에 방송된다.'2024 SBS 가요대전 Summer'는 통상적인 연말 가요대전의 전통을 깨고 게임 체인저가 될 SBS의 New K팝 트렌드 프로젝트다. 올해는 'New Generation K-POP'을 키워드로 펼쳐져 올 상반기를 정리하는 화제의 K팝 무대부터 연말 가요대전에서 볼 수 없는 여름에 걸맞은 청량한 무대가 K팝 팬덤의 눈과 귀를 시원하게 적셨다.이번 '2024 SBS 가요대전 Summer'에는 잔나비, NCT 127, 온앤오프, 스트레이 키즈(Stray Kids), (여자)아이들, 투모로우바이투게더, 이영지, 크래비티(CRAVITY), 우아(WOOAH), 스테이씨(STAYC), 엔하이픈(ENHYPEN), 엔믹스(NMIXX), 아이브(IVE), 르세라핌(LE SSERAFIM), 뉴진스(NewJeans), 싸이커스(xikers), 키스 오브 라이프(KISS OF LIFE), 제로베이스원(ZEROBASEONE), NCT WISH, 아일릿까지 총 20팀이 무대에 올라 다채로운 무대를 선보였다.K팝 신에서 자신들만의 음악을 개척하고 있는 밴드 잔나비의 '투게더'로 '가요대전 Summer'의 막이 열린다. 이외에 데뷔 후 첫 가요대전 무대에 오른 온앤오프의 'Bye My Monster'부터 제로베이스원의 'SWEAT', 뉴진스의 'How Sweet', 투모로우바이투게더의 'Deja Vu', 아이브의 '해야', 스트레이 키즈의 'Chk Chk Boom', NCT 127의 '삐그덕' 등 올 상반기 K팝 팬덤을 뜨겁게 달군 히트곡 퍼레이드가 펼쳐진다.또한, '가요대전 Summer'에서만 만날 수 있는 특별한 여름 스페셜 무대들도 준비되어 있다. 제로베이스원의 김태래와 박건욱은 박명수의 '바다의 왕자'를 선보여 에너지를 끌어올렸고, 아일릿은 투어스의 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'를, NCT WISH는 신화의 '으쌰! 으쌰!'를 선곡해 청량한 매력의 무대를 선보였다. 여기에 이영지와 키스 오브 라이프 나띠의 콜라보 무대, 잔나비와 (여자)아이들 미연X민니의 감미로운 '뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품없지만' 라이브 무대가 K팝 팬들의 여름밤을 수놓는다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)