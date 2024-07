뱀뱀 "잠들어 깨고 싶지 않아" 글에 팬들 철렁→"압박감 컸다, 걱정 끼쳐 죄송" 해명

이미지 확대하기

그룹 갓세븐 멤버 뱀뱀이 의미심장한 글을 SNS에 올린 것에 대해 해명했다.뱀뱀은 25일 새벽 자신의 SNS에 "잠들어서 깨어나고 싶지 않아. 그래야 쉴 수 있다(I just want to sleep and don't wake up. so I can finally rest)"라는 글을 남겼다.깨어나고 싶지 않다는 뱀뱀의 글에 팬들은 걱정을 쏟아냈다. 이에 뱀뱀은 다시 한번 SNS에 글을 올려 앞선 글에 대해 해명했다.뱀뱀은 "작년부터 지금까지 오랫동안 달려왔고 아직도 갈 길이 멀다(is been a long run from last year till now and still long way to go)"며 "압박감과 스트레스가 너무 심했고 내 몸 상태가 오랫동안 좋지 않았다(it was a lot of pressure and stress and since my body not really feel so well for a long time now)"고 솔직하게 털어놨다. 이어 "가끔 예민해지기도 하고 감성적이 되기도 한다(sometimes i'm getting sensitive and emotional)"며 SNS에 쉬고 싶다는 글을 남긴 배경을 밝혔다.하지만 뱀뱀은 "올해는 최선을 다하고 쉴 시간을 찾을 거다. 난 괜찮다. 걱정을 끼쳤다면 죄송하다(i'll do my best on this year and will find my time to rest. i'll be okay. sorry if i caused any worry)"며 마음을 다잡고 팬들의 우려에 대해 미안한 마음을 전했다.뱀뱀은 오는 8월 8일 세 번째 미니앨범 '바메시스(BAMESIS)'를 발매하며 솔로 컴백 준비에 박차를 가하고 있다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)